Presidente do Barcelona cobra Bola de Ouro para astro do time: ‘Gênio’

Clube catalão tem quatro indicados ao prêmio individual

Lamine Yamal e Raphinha comemoram gol marcado pelo Barcelona sobre o Como
imagem cameraLamine Yamal e Raphinha comemoram gol marcado pelo Barcelona sobre o Como (Foto: Divulgação)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/08/2025
19:25
  • Matéria
  Mais Notícias

Presidente do Barcelona, Joan Laporta cobrou a Bola de Ouro para Lamine Yamal, que é o astro do elenco de Hansi-Flick. Em entrevista após a vitória do clube catalão por 5 a 0 sobre o Como, o mandatário comentou sobre a premiação.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Eu creio que a Bola de Ouro tem que ir para um jogador do Barcelona. Lamine está em um nível de gênio, o que demonstra em cada partida, em cada treino. Dá tudo e cada vez faz melhor. Como presidente, desejo que um jogador nosso vença a Bola de Ouro.

O Barcelona conta com quatro jogadores concorrendo entre os 30 indicados ao prêmio da Bola de Ouro. Além de Lamine Yamal, o clube catalão conta com o brasileiro Raphinha, Robert Lewandowski e o meia Pedri.

Na última temporada, Yamal e Raphinha surgiam como grandes candidatos ao prêmio, mas a eliminação da equipe de Hansi-Flick na semifinal da Champions League fez com que a dupla perdesse apelo. Nesse sentido, o nome de Ousmane Dembélé cresceu na disputa por ter sido o protagonista de uma campanha histórica do PSG.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Lamine Yamal dribla defensor no duelo entre Barcelona e Como
Lamine Yamal dribla defensor no duelo entre Barcelona e Como (Foto: Josep Lago/AFP)

