Presidente do Barcelona cobra Bola de Ouro para astro do time: ‘Gênio’
Clube catalão tem quatro indicados ao prêmio individual
Presidente do Barcelona, Joan Laporta cobrou a Bola de Ouro para Lamine Yamal, que é o astro do elenco de Hansi-Flick. Em entrevista após a vitória do clube catalão por 5 a 0 sobre o Como, o mandatário comentou sobre a premiação.
- Eu creio que a Bola de Ouro tem que ir para um jogador do Barcelona. Lamine está em um nível de gênio, o que demonstra em cada partida, em cada treino. Dá tudo e cada vez faz melhor. Como presidente, desejo que um jogador nosso vença a Bola de Ouro.
O Barcelona conta com quatro jogadores concorrendo entre os 30 indicados ao prêmio da Bola de Ouro. Além de Lamine Yamal, o clube catalão conta com o brasileiro Raphinha, Robert Lewandowski e o meia Pedri.
Na última temporada, Yamal e Raphinha surgiam como grandes candidatos ao prêmio, mas a eliminação da equipe de Hansi-Flick na semifinal da Champions League fez com que a dupla perdesse apelo. Nesse sentido, o nome de Ousmane Dembélé cresceu na disputa por ter sido o protagonista de uma campanha histórica do PSG.
