A rivalidade entre Manchester City e Manchester United não ficará só nas quatro linhas ou nas arquibancadas em 2025. Segundo a "Sky Sports Germany", os dois gigantes da Inglaterra travarão um embate no mercado da bola pela contratação de Viktor Gyökeres, do Sporting.

Artilheiro do mundo no ano, o centroavante despertou o interesse na dupla por suas grandes atuações com a camisa dos Leões, que foram campeões da Liga Portugal em 2023-24. O valor pedido pela diretoria lusitana é de 70 milhões de euros (quase R$ 450 milhões na cotação atual) para a janela de janeiro; em caso de espera para julho, o preço saltará para 100 milhões na moeda europeia (mais de R$ 630 milhões).

Diante das possibilidades, os dois clubes têm trunfos internos para garantir a compra. Os Cityzens acreditam no poder de persuasão do iminente diretor esportivo Hugo Viana, que substituirá Txiki Begiristain ao final da temporada atual; por outro lado, o técnico Rúben Amorim, que substituiu Erik ten Hag no lado vermelho de Manchester, é a peça tida pelos Red Devils como fundamental no convencimento.

Em Lisboa, já se crê que a saída do atacante é inevitável. Barcelona e Paris Saint-Germain também cercam a situação e podem fazer uma espécie de leilão com os rivais do Velho Continente pela chegada de Viktor.

Gyökeres é o artilheiro de 2024 no mundo. Ao todo, são 59 gols no ano, somando os compromissos por clube e seleção. No primeiro semestre, anotou gols decisivos que contribuíram para a conquista da liga local, e até o momento, o Sporting também é líder do Campeonato Português com 33 pontos em 12 jogos.

Viktor Gyökeres está na mira de Manchester City e Manchester United (Foto: Filipe Amorim / AFP)

🎯 Alvo de City e United: os números de Gyökeres pelo Sporting

⚽ 71 jogos

⌛ 5.897 minutos em campo

🥅 67 gols

📤 18 assistências

✅ 53 vitórias

🟰 9 empates

❌ 9 derrotas

