Pep Guardiola faz provocação a ex-rival José Mourinho em coletiva

Pep Guardiola e José Mourinho viveram uma rivalidade acalorada no futebol espanhol. Nos respectivos comandos de Barcelona e Real Madrid, os dois trocaram farpas em coletiva, quase chegaram às vias de fato na área técnica e levaram seus times a confrontos sensacionais dentro das quatro linhas no começo da década de 2010.

O embate de ideias parece seguir vivo, pelo menos para uma das partes. Após provocar a torcida do Liverpool em clássico na Inglaterra, o ato do espanhol foi comparado à personalidade do português, mas deu uma resposta provocativa ao antigo rival.

Espero que esse não seja o meu caso. No fim das contas, talvez eu seja uma pessoa similar a José. Mas ele ganhou três, eu ganhei seis. Guardiola, sobre José Mourinho.

A comparação se deve ao fato de Pep ter mostrado o número 6 com as mãos para a torcida dos Reds, durante a derrota sofrida em clássico no domingo (1). Jornalistas lembraram o caso do "Special One" enquanto era comandante do Manchester United: ao se sentir desrespeitado pela imprensa, Mourinho discursou de forma assertiva e disse que tinha três títulos de Premier League no currículo, enquanto todos os outros 19 comandantes então empregados na elite local tinham zero.

Além da calorosa rivalidade vivida entre os dois treinadores no futebol espanhol, ambos se reencontraram na Inglaterra entre 2016 e 2018, justamente em City x United. Porém, a postura da dupla foi mais cortês e empática, inclusive com elogios entre si nas coletivas, o que não era esperado pela imprensa local.

Mourinho e Pep Guardiola travaram rivalidade na Espanha e na Inglaterra (Foto: Oli Scarff / AFP)

Guardiola está em momento turbulento com o lado azul de Manchester. São sete tropeços seguidos para a equipe, o que gerou momentos inusitados. O técnico arranhou todo o rosto após o empate em 3 a 3 com o Feyenoord e disse "querer sentir dor" naquele momento, já que seu time tinha três gols de vantagem; dias depois, fez duras críticas à imprensa por conta de rumores de uma saída de Kevin De Bruyne ao final da temporada atual.

