Manchester United abandona campanha pró-LGBT por motivo inusitado

O Manchester United desistiu de participar de uma campanha em apoio à comunidade LGBTQ+, antes da partida contra o Everton, válida pela 13ª rodada da Premier League. Na ação, jogadores do clube usariam uma jaqueta da Adidas, fornecedora dos Red Devils, com o tema da Rainbow Laces, projeto da liga que simboliza suporte à comunidade LGBTQ+.

No Manchester United, a decisão foi pautada por conta da recusa de um jogador: Noussair Mazraoui. A decisão do atleta se deu por motivos religiosos, já que o lateral é muçulmano e optou por não participar. Sam Morsy, capitão do Ipswich Town, não concordou em usar a braçadeira de capitão com as cores do arco-íris pelo mesmo motivo. Nesse sentido, a justificada foi apoiada pelos dois clubes ingleses.

A campanha produzida pela Premier League iniciou na rodada 13 e também continuará na jornada seguinte. Bandeiras de escanteio, flâmulas dos capitães e cadarços de chuteiras são alguns dos exemplos de medidas adotadas pela competição.

Desde 2013, a Rainbow Laces é um projeto anual da direção da premier League em parceria com a LGBT+ Stonewall, instituição sem fins lucrativos que apoia a comunidade. A organização visa melhorar o ambiente esportivo diante das circunstâncias de preconceito diário sofrido por pessoas que fazem parte do grupo.

