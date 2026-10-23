Gabriel Jesus deixa Neymar para trás e faz história no Barcelona
Atacante registra 5 participações em gols em 7 jogos e entra no radar da Seleção Brasileira
Contratado na última janela de transferências, Gabriel Jesus vem protagonizando um início fulgurante com a camisa do Barcelona. Em seus primeiros sete jogos pela equipe catalã, o atacante brasileiro de 29 anos já soma cinco participações diretas em gols, alcançando a incrível média de uma contribuição a cada 46,8 minutos em campo.
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Os números colocam Jesus à frente de ídolos históricos do clube no mesmo recorte de partidas. Em seus sete primeiros jogos pelo Barça, Neymar registrou quatro participações (1 gol e 3 assistências), enquanto Ronaldinho Gaúcho somou três (2 gols e 1 assistência). O desempenho do camisa 9 só fica atrás de Ronaldo "Fenômeno", dono do início mais avassalador da história recente culé.
Sempre decisivo quando acionado por Hansi Flick, Gabriel Jesus balançou as redes nos dois jogos em que foi titular — contra Getafe e Real Betis —, além de ter marcado na goleada por 5 a 1 sobre o Feyenoord na estreia da Champions League, feito que o fez igualar Rivaldo com 27 gols no torneio europeu.
Olho na lista de Ancelotti e sequência de peso
A grande fase na Espanha recoloca Gabriel Jesus com força no radar da Seleção Brasileira. Com a nova convocação do técnico Carlo Ancelotti agendada para o dia 29 de outubro, o atacante surge como forte candidato a figurar na lista para o novo ciclo internacional.
Pela frente, o brasileiro terá uma verdadeira "prova de fogo" para manter a média espetacular: o Barcelona encara uma sequência decisiva contra Paris Saint-Germain (Champions League), Real Madrid (El Clásico) e Deportivo Alavés.
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