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Gabriel Jesus deixa Neymar para trás e faz história no Barcelona

Atacante registra 5 participações em gols em 7 jogos e entra no radar da Seleção Brasileira

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 12:40
Supervisionado porGustavo Loio,
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Gabriel Jesus e Neymar comemoram gol do Brasil nas Olimpíadas de 2016
Arranque histórico: com média de 1 gol/assistência a cada 46,8 min, Gabriel Jesus supera início de Neymar e Ronaldinho no Barcelona (Foto: Ari Ferreira / Lancepress!)

Contratado na última janela de transferências, Gabriel Jesus vem protagonizando um início fulgurante com a camisa do Barcelona. Em seus primeiros sete jogos pela equipe catalã, o atacante brasileiro de 29 anos já soma cinco participações diretas em gols, alcançando a incrível média de uma contribuição a cada 46,8 minutos em campo.

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Gabriel Jesus celebra gol pelo Barcelona
Arranque histórico: com média de 1 gol/assistência a cada 46,8 min, Gabriel Jesus supera início de Neymar e Ronaldinho no Barcelona (Foto: Jorge Guerrero / AFP)

Os números colocam Jesus à frente de ídolos históricos do clube no mesmo recorte de partidas. Em seus sete primeiros jogos pelo Barça, Neymar registrou quatro participações (1 gol e 3 assistências), enquanto Ronaldinho Gaúcho somou três (2 gols e 1 assistência). O desempenho do camisa 9 só fica atrás de Ronaldo "Fenômeno", dono do início mais avassalador da história recente culé.

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Sempre decisivo quando acionado por Hansi Flick, Gabriel Jesus balançou as redes nos dois jogos em que foi titular — contra Getafe e Real Betis —, além de ter marcado na goleada por 5 a 1 sobre o Feyenoord na estreia da Champions League, feito que o fez igualar Rivaldo com 27 gols no torneio europeu.

Olho na lista de Ancelotti e sequência de peso

A grande fase na Espanha recoloca Gabriel Jesus com força no radar da Seleção Brasileira. Com a nova convocação do técnico Carlo Ancelotti agendada para o dia 29 de outubro, o atacante surge como forte candidato a figurar na lista para o novo ciclo internacional.

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Pela frente, o brasileiro terá uma verdadeira "prova de fogo" para manter a média espetacular: o Barcelona encara uma sequência decisiva contra Paris Saint-Germain (Champions League), Real Madrid (El Clásico) e Deportivo Alavés.

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