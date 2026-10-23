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Cristiano Ronaldo marca na vitória do Al Nassr e chega a 982 gols na carreira

Cristiano Ronaldo chegou a marca de 982 gols

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 13:15
Supervisionado porGustavo Loio,
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Cristiano Ronaldo corre em campo à noite, camisa amarela e faixa de capitão, durante partida de futebol.
Cristiano Ronaldo comemora gol pelo Al Nassr no Campeonato Saudita (Foto: Reprodução / X)

Cristiano Ronaldo deu mais um passo na caminhada rumo aos 1.000 gols. O português balançou as redes de cabeça na vitória do Al Nassr por 3 a 1 sobre o Al Faysaly, pela décima rodada do Campeonato Saudita, e chegou a 982 gols na carreira. Faltam 18 para alcançar o objetivo.

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Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, celebra gol com o punho erguido diante do goleiro adversário.
Cristiano Ronaldo comemora gol pelo Al Nassr no Campeonato Saudita (Foto: Reprodução / X)

Trave no primeiro tempo e vantagem no placar

No duelo Al Nassr x Al Faysaly, Cristiano quase marcou ainda na etapa inicial: após boa jogada dentro da área, acertou a trave. O Al Nassr foi para o intervalo na frente, com gol de Al Hamdan.

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Na volta do intervalo, o camisa de Portugal apareceu de novo. Em cobrança de falta de João Félix, Cristiano subiu e cabeceou com força para ampliar a vantagem do time.

Pouco depois, o VAR anulou por impedimento outro gol do atacante. O Al Faysaly aproveitou o momento e diminuiu o placar. Já com pouco mais de dez minutos para o fim, Angelo fechou a conta e garantiu o 3 a 1 para o Al Nassr.

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Números de Cristiano Ronaldo na temporada

O gol foi o terceiro de Cristiano nos últimos quatro jogos e o quinto dele no Campeonato Saudita. Foi também a quarta partida do atacante pelo Al Nassr desde que ele deixou a seleção portuguesa.

Com a vitória, o Al Nassr ocupa a segunda posição, com 25 pontos, a mesma pontuação do líder Al Qadsiah. A equipe é comandada por Brendan Rodgers e tem como principal referência Mateo Retegui, artilheiro com 9 gols.

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