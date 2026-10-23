Igor Thiago supera joia alemã e vira o mais valioso do Brentford
Atacante brasileiro é avaliado em 65 milhões de euros após vice-artilharia na Inglaterra
A consolidação de Igor Thiago no futebol europeu atingiu patamares milionários. Após encerrar a última edição da Premier League como vice-artilheiro com 22 gols, o atacante brasileiro teve seu valor de mercado disparado para 65 milhões de euros (cerca de R$ 400 milhões). Com a nova cotação, ele superou a promessa alemã Kevin Schade (€ 50 milhões) e se tornou o jogador mais valioso do elenco do Brentford.
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O salto de € 25 milhões para € 65 milhões também inseriu o camisa 9 no seletíssimo grupo dos 100 jogadores mais valiosos do planeta. As atuações destacadas valeram a Igor Thiago os prêmios de jogador da temporada no Brentford e uma vaga na seleção ideal do Campeonato Inglês.
Ao todo, o brasileiro acumula 27 gols em 57 partidas pelos Bees, registrando a forte média de 0,47 gol por jogo. O desempenho colocou o centroavante no radar de gigantes do continente, mas o clube londrino conseguiu segurar seu principal ativo para a sequência da temporada.
Seu principal companheiro no setor ofensivo, o alemão Kevin Schade, também valorizou — subiu de € 30 milhões para € 50 milhões após somar 24 gols em 109 jogos —, mas acabou superado pelo momento avassalador do brasileiro. A dupla representa a grande aposta técnica e o ativo financeiro mais valioso do Brentford no cenário atual.
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