A consolidação de Igor Thiago no futebol europeu atingiu patamares milionários. Após encerrar a última edição da Premier League como vice-artilheiro com 22 gols, o atacante brasileiro teve seu valor de mercado disparado para 65 milhões de euros (cerca de R$ 400 milhões). Com a nova cotação, ele superou a promessa alemã Kevin Schade (€ 50 milhões) e se tornou o jogador mais valioso do elenco do Brentford.

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O salto de € 25 milhões para € 65 milhões também inseriu o camisa 9 no seletíssimo grupo dos 100 jogadores mais valiosos do planeta. As atuações destacadas valeram a Igor Thiago os prêmios de jogador da temporada no Brentford e uma vaga na seleção ideal do Campeonato Inglês.

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Em alta na Inglaterra: avaliado em € 65 milhões, Igor Thiago entra no top 100 de mais valiosos do mundo e lidera o Brentford (Foto: Glyn Kirk / AFP)

Ao todo, o brasileiro acumula 27 gols em 57 partidas pelos Bees, registrando a forte média de 0,47 gol por jogo. O desempenho colocou o centroavante no radar de gigantes do continente, mas o clube londrino conseguiu segurar seu principal ativo para a sequência da temporada.

Igor Thiago supera o alemão Kevin Schade e assume o posto de atleta mais valioso do elenco dos <em>Bees </em>(Foto: Glyn Kirk / AFP)

Seu principal companheiro no setor ofensivo, o alemão Kevin Schade, também valorizou — subiu de € 30 milhões para € 50 milhões após somar 24 gols em 109 jogos —, mas acabou superado pelo momento avassalador do brasileiro. A dupla representa a grande aposta técnica e o ativo financeiro mais valioso do Brentford no cenário atual.