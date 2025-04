Os times ingleses podem ter até 11 vagas em competições europeias na próxima temporada. Essa possibilidade exige que uma série de combinações de resultados favoráveis aos times da Premier League aconteçam. O Lance! traz as possibilidades.

Normalmente, os clubes ingleses recebem sete vagas em competições europeias por temporada: quatro para a Champions League, duas para a Europa League e uma para a fase de play-off da Conference League. Com a vitória do Arsenal contra o Real Madrid de ontem (8), o clube garantiu uma quinta vaga para os ingleses na próxima Champions. Essa garantia é explicada pelo coeficiente dos clubes com melhor desempenho nas três competições europeias na temporada. A Inglaterra lidera o ranking, seguida pela Itália.

Ainda há vagas extras para os campeões da Champions League e da Europa League, uma vez que eles não se classifiquem por meio da tabela da liga nacional. Neste momento, Arsenal e Aston Villa estão nas quartas de final da Champions, enquanto o Manchester United e o Tottenham estão na Conference. Se essas competições forem vencidas por ingleses, mais duas vagas são abertas para a Champions, totalizando sete.

O vencedor da FA Cup garante uma vaga para a Europa League. Contudo, se o time campeão já tiver classificado para uma competição europeia, essa vaga vai para o primeiro time na tabela que não se classificou. No momento, as semifinais da FA Cup serão disputadas por Nottingham Forest x Manchester City e Crystal Palace x Aston Villa. Como o Crystal Palace ocupa atualmente a décima primeira posição na Premier League, o time seria o maior beneficiado com a conquista do título.

A Conference League também garante uma vaga para a próxima edição da Europa League em caso de título, o que significa que o Chelsea, que está na competição, pode garantir a terceira vaga para clubes ingleses na próxima Europa League.

O Newcastle assegurou vaga na próxima Conference ao vencer a Carabao Cup, da Inglaterra. Mas o time pode ainda beliscar um lugar nas duas principais competições europeias pela liga. Neste caso, a vaga seria transferida para o primeiro time da Premier League que ainda não tem vaga.

O que deve acontecer para 11 ingleses se classificarem para competições europeias?

Chelsea e Tottenham podem se classificar para competições europeias (Foto: Glyn Kirk/ AFP)

Para 11 equipes inglesas se classificarem para competições europeias na próxima temporada, uma série de combinações precisa acontecer.

O Aston Villa ou o Arsenal precisam vencer a Champions League e terminar fora do top-5 na Premier League - O Arsenal está em segundo e é improvável que termine fora do top-5

O Manchester United ou o Tottenham precisam vencer a Europa League

O Chelsea precisa vencer a Conference League e cair de posição até, pelo menos, oitavo na Premier League

O Newcastle precisa terminar a Premier League em uma posição de classificação, no mínimo, para a Europa League

O Arsenal já garantiu a quinta vaga inglesa para a Champions

Se todas essas combinações acontecerem, os seguintes times se classificarão para competições europeias na próxima temporada: