Web não perdoa brasileiro do Real Madrid contra o Arsenal: ‘Minúsculo’

O Real Madrid perdeu por 3 a 0 para o Arsenal no jogo de ida das quartas de final da Champions League, nesta terça-feira (8). Nas redes sociais, internautas criticaram a atuação do atacante Rodrygo, que foi titular no jogo e acabou substituído no fim do segundo tempo no Emirates Stadium.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Além de Rodrygo, Vini Jr também foi titular, mas assim como o companheiro, não teve grande atuação. O Arsenal venceu o Real Madrid com dois golaços de falta de Declan Rice, e um Mikel Merino. O jogo de volta das quartas de final ocorre na próxima semana, no Santiago Bernabéu.

Como foi Arsenal x Real Madrid?

Na etapa inicial, Arsenal e Real Madrid fizeram um confronto equilibrado, mas os ingleses tiveram as melhores chances. Na primeira grande oportunidade, Partey foi acionado da entrada da área e bateu rasteiro para boa defesa de Courtois. Os espanhóis tiveram uma grande oportunidade com Mbappé sendo lançado por Bellingham, infiltrando na área, mas chutando para defesa de Raya. No fim, os ingleses criaram outra grande oportunidade a partir de um cruzamento da direita em que Mikel Merino cabeceou para grande intervenção de Courtois, enquanto Martinelli aproveitou o rebote e bateu de primeira, mas também parou no goleiro belga.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, o Arsenal abriu o placar com um golaço de falta de Rice da intermediária cobrando por fora da barreira aos 12 minutos. Na sequência, os Gunners perderam três oportunidades com Martinelli sendo acionado na área e batendo para grande defesa de Courtois, enquanto Merino aproveitou dois rebotes, mas parou em Alaba e no goleiro belga. No entanto, os ingleses ampliaram o marcador em nova cobrança de falta de Rice no ângulo. E aos 30 minutos, Trossard foi acionado pelo lado esquerdo, encontrou Lewis-Skelly no meio, que tocou para Merino bater de primeira e no cantinho para fazer 3 a 0 para os mandantes. Nos acréscimos, Camavinga ainda foi expulso após receber o segundo cartão amarelo e desfalca o Real Madrid no duelo de volta.

Veja os comentários nas redes sociais: