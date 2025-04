A derrota do Real Madrid por 3 a 0 para o Arsenal, pelas quartas de final da Champions League, tomou conta dos noticiários esportivos mundo afora nesta quarta-feira (9). A grande repercussão girou em torno da situação que o Real se colocou visando vaga na semifinal do torneio.

Foram diversas as opiniões acerca do jogo entre Real Madrid e Arsenal. A mão pesou especialmente nos veículos espanhóis, que ligaram um verdadeiro sinal de alerta para os clube da capital. O "Marca", por exemplo, fez levantamento de quanto cada jogador correu na derrota. De acordo com o periódico, os atletas do Real correram 12 quilômetros a menos que os do Arsenal.

— O Real Madrid entrou em colapso — escreveu o "As".

— Ancelotti e os erros que o estão deixando na corda bamba — questionou o "Marca".

Nem todas as manchetes, porém, foram negativas. Apesar de dizer que o Real Madrid foi humilhado, a capa do "Marca" foi voltada para o sentimento de esperança, reforçando a "mística" de que, no Santiago Bernabéu, tudo é possível.

— Humilhados, mas para o Madrid não há nada impossível — publicou o "Marca".

Vini Jr e Rodrygo são alvos da imprensa

Vini Jr em ação pelo Real Madrid contra o Arsenal, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis/AFP)

Em atuação abaixo do esperado, a dupla de brasileiros Rodrygo e Vini Jr foram dois dos maiores alvos de críticas por parte da imprensa. O atual melhor do mundo pela Fifa foi citado como "melancólico" pelo "As", enquanto Rodrygo como sumido.

— Do naufrágio do Real Madrid, não sobraram nem os destroços. De repente, Vinicius se tornou melancólico, uma faceta até então desconhecida. Mbappé perdeu muitos gols. Rodrygo segue sumindo em campo. Bellingham não consegue fazer tudo sozinho. Valverde é incapaz de segurar tantos jogadores em suas costas. Camavinga não atua com a responsabilidade suficiente para sua posição — escreveu.