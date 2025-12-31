Retrospectiva Lance!: veja como foi o 2025 do Chelsea, campeão mundial

O ano de 2025 do Chelsea ficou marcado por conquistas, irregularidades e mais milhões gastos na janela de transferências. Sob o comando de Enzo Maresca, em seu primeiro ano completo no comando da equipe, os Blues fizeram história ao se tornarem o primeiro clube campeão de tudo que já disputou após vencer a Conference League e o Mundial de Clubes. Porém, resultados inconstantes, principalmente em solo inglês, acompanharam o clube de Stamford Bridge. Com isso, o Lance! revive o ano de altos e baixos do atual campeão do mundo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

📉 Declínio na Premier League

Após dezembro inconstante, em que o Chelsea saiu de uma possível briga pelo título, a equipe seguiu com o retrospecto irregular no início de 2025. Nas primeiras oito rodadas da Premier League no ano, a equipe somou apenas três vitórias, com três derrotas e um empate. Na tabela, caiu de quarto para quinto, e chegou a ocupar a sétima colocação perto do fim de fevereiro. Além disso, foi eliminado da FA Cup após derrota por 2 a 1 para o Brighton, na quarta fase.

continua após a publicidade

📈🏆 Recuperação e título

No último jogo de fevereiro, o Chelsea recebeu o lanterna Southampton e venceu por 4 a 0, com uma grande atuação coletiva. Após esse resultado, a equipe de Enzo Maresca voltou a embalar na Premier League em busca de uma vaga direta na Champions League. Uma das vitórias mais importantes do time foi contra o Fulham, fora de casa, pela 33ª rodada, quando conseguiu virar o clássico com gol de Pedro Neto aos 48 minutos do segundo tempo e manter a equipe dentro das cinco primeiras colocações da competição.

Enquanto isso, o Chelsea seguia na Conference League, competição em que utilizou os reservas na maior parte do campeonato. Nas oitavas, eliminou o Copenhague por 3 a 1 no agregado, nas quartas, passou pelo Legia Varsóvia por 4 a 2 na soma dos placares e, nas semis, superou o Djurgården por 5 a 1 no placar dos dois jogos. Na decisão, os Blues encararam o Real Betis.

continua após a publicidade

Jogadores do Chelsea comemoram gol de Cucurella sobre o Manchester United, pela Premier League (Foto: Henry Nicholls/AFP)

De volta a Premier League, após seis vitórias em 10 jogos, incluindo um 3 a 1 sobre o já campeão Liverpool, o Chelsea entrou em campo pela última rodada contra o Nottingham Forest, em duelo direto por uma vaga na Champions League. Na partida, Levi Colwill marcou o gol da vitória do Blues, garantindo a quarta colocação e vaga à Champions League.

Na final da Conference League, o Real Betis começou na frente, com gol de Abde Ezzalzouli logo aos 10 minutos de jogo. No intervalo, Maresca mexeu no time, com a entrada de Reece James no lugar de Malo Gusto. Após a mudança, o Chelsea dominou o jogo e com gols de Enzo Fernández, Nicolas Jackson, Moisés Caicedo e Jadon Sancho, e atuação brilhante de Cole Palmer, virou a partida para 4 a 1 e se sagrou campeão da Conference League pela primeira vez.

Com a conquista, o Chelsea se tornou o primeiro time a vencer todos os títulos da Uefa (Champions League, Europa League, Conference League, Supercopa da Europa, Taça dos Campeões de Copas).

Atletas do Chelsea erguem troféu de campeão da Conference League (Foto: Sergei Gapon/AFP)

🌍 Conquista do mundo

Em junho, o Chelsea desembarcou nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, em que se classificou após vencer a Champions League, em 2021. Antes do torneio, o clube havia anunciado a contratação do centroavante Liam Delap, do Ipswich Town, por 35 milhões de euros.

No Grupo D, os Blues estrearam com vitória por 2 a 0 sobre o LAFC. Porém, de virada, perderam por 3 a 1 para o Flamengo em atuação ruim na segunda etapa, principalmente de Nicolas Jackson, que entrou após o segundo gol Rubro-Negro e foi expulso após entrada dura em Ayrton Lucas. Na última rodada, com os reservas, venceu o Esperance por 3 a 0 e se classificou na segunda colocação.

Jogadores do Chelsea comemoram gol na vitória sobre o Espérance (Foto: Divulgação/Chelsea)

Nas oitavas, o Chelsea encarou o Benfica e vencia por 1 a 0, com gol de falta de Reece James, até que a partida foi interrompida por risco de raios nas proximidades do Bank of America Stadium, na Carolina do Norte, aos 40 minutos do segundo tempo. Após quase duas horas, a partida retornou e, em pressão dos portugueses, Malo Gusto cometeu pênalti e os Encarnados empataram com Di Maria. Porém, na prorrogação, os Blues marcaram com Christopher Nkunku, Pedro Neto e Kiernan Dewsbury-Hall para vencer por 4 a 1.

Com a vitória, a equipe de Enzo Maresca avançou às quartas para encarar o Palmeiras. Porém, antes do jogo, o clube anunciou a contratação de João Pedro, atacante do Brighton, por 63 milhões de euros e estaria disponível ao duelo contra o Alviverde Paulista. Sem Caicedo, suspenso por cartões amarelos, o Chelsea abriu o placar no início do jogo, com golaço de Cole Palmer. Na segunda etapa, Estêvão, futuro jogador dos Blues, empatou. Mas, perto dos acréscimos, Weverton fez contra o time inglês venceu por 2 a 1.

Cole Palmer comemora, ao lado de Enzo Fernández, o primeiro gol no jogo contra o Palmeiras (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Na semifinal, o Chelsea foi encarar o Fluminense e, com dois golaços de João Pedro, ex-jogador do Tricolor Carioca, os londrinos avançaram à grande final, contra o PSG.

Em Nova Jersey, PSG e Chelsea entraram em campo em busca de se tornarem o primeiro campeão da competição. No primeiro tempo, Cole Palmer desencantou e, com dois gols e assistência para João Pedro, ainda no primeiro tempo, os Blues abriram 3 a 0 e encaminharam a conquista. A equipe francesa tentou reagir na segunda etapa, mas não conseguiram balançar as redes. Sendo assim, o Chelsea se sagrou campeão mundial.

Com o título, o Chelsea se consolidou como o único time campeão de tudo que já disputou (Premier League, Copa da Inglaterra, Copa da Liga, Supercopa da Inglaterra, Champions League, Europa League, Conference League, Supercopa da Europa, Taça dos Campeões de Copas, Mundial de Clubes e Copa do Mundo de Clubes).

Chelsea venceu o PSG e conquistou o Mundial de Clubes (Foto: Charly Triballeau/AFP)

➡️ Nova temporada

Além das contratações anunciadas durante o Mundial, o Chelsea também adquiriu Jamie Gittens, do Borussia Dortmund (55 milhões de euros), Alejandro Garnacho, do Manchester United (45 milhões de euros), Jorel Hato, do Ajax (44 milhões de euros), e também a chegada de Estêvão, vindo do Palmeiras, por 45 milhões de euros.

Nas saídas, os Blues negociaram 25 jogadores, entre transferências e empréstimos. As que mais chamaram atenção foram a de Noni Madueke, ao Arsenal, por 55 milhões de euros, Christopher Nkunku, ao Milan, por 37 milhões de euros, e a polêmica ida de Nicolas Jackson ao Bayern de Munique.

Em campo, o Chelsea teve início positivo de Premier League, com duas vitórias e dois empates. Na Champions League, estreou com derrota, por 3 a 1, para o Bayern de Munique, na Allianz Arena. Após setembro, voltou a ter resultados irregulares, contra Manchester United, Brighton e Sunderland, com expulsões em dois desses jogos.

Harry Kane marcou duas vezes na vitória do Bayern de Munique por 3 a 1, contra o Chelsea, pela Champions League (Foto: Alexandra BEIER / AFP)

O elenco também sofreu com lesões, principalmente de Cole Palmer e Levi Colwill. Mesmo assim, os brasileiros João Pedro e Estêvão, além de Reece James e Moisés Caicedo continuaram em grande fase e, após vitórias importantes contra Liverpool, Tottenham e Nottingham Forest, o Chelsea se recuperou e, em novembro, ocupava a segunda colocação antes da partida contra o líder Arsenal, no último dia do mês.

Na Champions, os Blues também se recuperaram, com vitórias sobre Benfica, Ajax e uma grande vitória sobre o Barcelona por 3 a 0, dentro de casa. Na Copa da Liga, venceu o Wolves e o Lincoln City antes do mês de dezembro.

Com golaço de Estêvão, o Chelsea venceu o Barcelona por 3 a 0, pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

📉 Nova má fase

Assim como a últimas temporadas, o Chelsea voltou a viver resultados ruins em dezembro. Após empatar com o Arsenal e perder a chance de aproximar o rival na liderança, a equipe somou apenas seis pontos em 18 possíveis na Premier League, saindo da segunda colocação para a quinta, 15 pontos atrás da liderança, que segue na posse dos Gunners. Na Champions, perderam para a Atalanta, de virada, por 2 a 1, onde ocupam a 13ª colocação. Já na Copa da Liga, venceram o Cardiff City por 3 a 1 e irão encarar o Arsenal nas semifinais.

Enzo Maresca no comando do Chelsea (Foto: Adrian Dennis / AFP)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial