O futebol brasileiro vive um momento de expansão financeira e institucional. Com receitas em alta, maior profissionalização da gestão e crescimento do apelo esportivo, clubes do país passaram a ser alternativas cada vez mais viáveis para atletas que constroem carreira na Europa, na Ásia e no Oriente Médio. Pensando nesse cenário, o Lance! lista seis jogadores que entram no último ano de contrato em 2026 e podem surgir no radar do mercado brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A análise leva em conta fatores como idade, salário, nível competitivo, histórico internacional e momento de carreira. Os valores salariais citados foram retirados do site especializado Capology.

continua após a publicidade

Jogadores que ficam livres e podem se tornar alvos

Anderson Talisca

Salário: 5 milhões de euros por ano (cerca de R$ 32 milhões)

Mensal: 416 mil euros (R$ 2,7 milhões)

Fora do Brasil há quase 12 anos, Anderson Talisca segue como um dos nomes mais especulados em janelas de transferência. Revelado pelo Bahia, o meia-atacante tem 31 anos e atualmente defende o Fenerbahçe, da Turquia, com contrato válido até junho de 2026.

Ao longo da carreira, passou por Benfica, Beşiktaş, Guangzhou Evergrande e Al-Nassr, mantendo números regulares em praticamente todos os clubes. Pelo perfil técnico, idade ainda competitiva e salário dentro de um patamar já praticado no futebol brasileiro, Talisca costuma estar sempre ligado a rumores de um possível retorno ao Brasil.

continua após a publicidade

Jogadores livres: Anderson Talisca comemora gol pelo Fernerbahçe (Foto: Fenerbahçe / Divulgação)

Casemiro

Salário: 18,2 milhões de euros por ano (cerca de R$ 118,6 milhões)

Mensal: 1,51 milhão de euros (R$ 9,89 milhões)

Capitão da Seleção Brasileira, Casemiro entrará nos últimos seis meses de contrato com o Manchester United em 2026. Aos 33 anos, o volante vive um momento de indefinição na Inglaterra, apesar de contar com uma cláusula de renovação automática por mais um ano.

O técnico Rúben Amorim elogiou publicamente o profissionalismo e o impacto do brasileiro no dia a dia do elenco, ressaltando sua concentração, liderança e histórico vencedor.

Casemiro, volante da Seleção e do Manchester United (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Fabinho

Salário: 14 milhões de euros por ano (cerca de R$ 91 milhões)

Mensal: 1,16 milhão de euros (R$ 7,5 milhões)

Após viver o auge da carreira no Liverpool entre 2018 e 2023, Fabinho atualmente joga pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Aos 32 anos, o volante voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira e aparece como um nome de confiança de Carlo Ancelotti.

Segundo apuração da "ESPN", a diretoria do clube saudita não deve criar obstáculos para uma eventual saída já na próxima janela, em janeiro.

Em janeiro, Fabinho ficará livre para assinar pré-contrato (Foto: NELSON ALMEIDA / AFP)

Mauro Icardi

Salário: 7,5 milhões de euros por ano (cerca de R$ 48,9 milhões)

Mensal: 625 mil euros (R$ 4 milhões)

Aos 32 anos, Mauro Icardi vive um momento de estabilidade no Galatasaray, onde soma nove gols em 16 partidas da Superliga Turca. Duas vezes artilheiro do Campeonato Italiano, o atacante é, entre os nomes da lista, aquele com a realidade salarial mais próxima do que hoje é praticado por clubes brasileiros de elite.

Jogadores livres: Mauro Icardi tem contrato até junho de 2026 (Divulgação/Galatasaray)

N'Golo Kanté

Salário: 25 milhões de euros por ano (cerca de R$ 163 milhões)

Mensal: 2,08 milhões de euros (R$ 13,5 milhões)

Campeão do mundo com a França em 2018, Kanté segue no radar da seleção francesa para a Copa do Mundo de 2026. Aos 34 anos, o volante atua no futebol saudita e ainda mantém alto nível físico e competitivo.

Uma eventual chegada ao Brasil representaria um impacto financeiro e midiático sem precedentes para um jogador de perfil mais defensivo. Ainda que improvável, o nome de Kanté simboliza o novo patamar de ambição que alguns clubes brasileiros começam a alcançar.

Kanté em treinamento pelo Al-Ittihad (Foto: Divulgação/Instagram)

Paulo Dybala

Salário: 12,96 milhões de euros por ano (cerca de R$ 84,5 milhões)

Mensal: 1,08 milhão de euros (R$ 7,04 milhões)

Dybala completará quatro temporadas na Roma em 2026 e deve se despedir do clube italiano ao fim do contrato. Aos 32 anos, o atacante argentino não é convocado por Lionel Scaloni desde setembro de 2024.

Sonho do Boca Juniors, Dybala também poderia enxergar no futebol sul-americano — e até no Brasil — uma chance de recuperar protagonismo, visibilidade e brigar por uma vaga na Copa do Mundo, para defender o título pela Argentina.

Paulo Dybala pode ficar livre no mercado em julho de 2026 (Foto: Divulgação / AS Roma)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial