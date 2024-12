Retrospectiva 2024: os fatores que balançaram o Manchester City

Na sétima colocação na Premier League (até o momento em que esta matéria foi escrita), o Manchester City de Pep Guardiola vive um deserto de resultados positivos e se vê cada vez mais distante do título da Premier League. Além do desempenho ruim na liga, os Citizens foram eliminados da Copa da Liga Inglesa e estão em situação crítica na fase de liga da Champions League. A pior crise do City na era Guardiola será tema de análise na Retrospectiva 2024 do Lance! Acompanhe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Colapso Mental de Guardiola

Após mais uma derrota do Manchester City, Pep Guardiola foi visto com o rosto bastante arranhado na zona mista. Após ser perguntado por um repórter sobre seu estado, o treinador do City afirmou que quis se machucar. A declaração gerou grande preocupação.

continua após a publicidade

Rosto arranhado de Guardiola chamou atenção por possível colapso mental após derrota do Manchester City (Foto: Reprodução)

➡️Pep Guardiola abre o jogo sobre momento do Manchester City: ‘Não sou bom o suficiente’

Violações ao Fair Play Financeiro

O Manchester City foi investigado por 115 violações ao Fair Play Financeiro da Premier League. As possíveis sanções variavam desde a perda de pontos no Campeonato Inglês até rebaixamento e proibição de jogar os grandes torneios do país e da Europa.

Irregularidades que o City foi acusado de ter cometido:

💰 54 casos de ocultação da situação financeira precisa do clube, entre 2009-10 e 2017-18;

💰 35 casos de falta de cooperação com investigações da liga, entre 2018 e 2023;

💰 14 casos de ocultação de informações sobre pagamentos a atletas e técnicos, entre 2009 e 2018;

💰 7 casos de quebra das regras do Fair Play Financeiro da Premier League, entre 2015 e 2018;

💰 5 casos de quebra das regras do Fair Play Financeiro da Uefa, entre 2013 e 2018.

continua após a publicidade

Maré de lesões no City

Além da grande má sequência de resultados, tanto na Premier League quanto nas copas, o treinador está tendo que lidar com o alto volume de jogadores importantes do elenco lesionados.

Nomes como o zagueiro Ruben Dias, Nathan Aké, Oscar Bobb, John Stones, Manuel Akanji, e o mais importante, Rodri, têm desfalcado o time nas últimas partidas. O atual melhor do mundo, inclusive, está fora da temporada.

➡️ Haaland dá declaração forte sobre Guardiola, em crise no Manchester City

Crise técnica dos jogadores

No fim das contas, é uma crise física e uma crise técnica. Gündoğan voltou mal do Barcelona, Bernardo Silva e De Bruyne não vem jogando o que costumaram na carreira e Jack Grealish não consegue se manter no time titular. Doku é outra peça que enfrenta problemas técnicos e físicos.

➡️ Guardiola rebate Haaland sobre culpa em crise no Manchester City

Calendário

O calendário do futebol europeu volta a ser um tópico pelo excesso de jogos e o desgaste físicos dos atletas. Em abril de 2024, Guardiola detonou a organização do futebol inglês pelo curto intervalo de dias entre partidas de competições nacionais e continentais.