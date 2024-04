Furioso! Guardiola detona calendário do futebol inglês após vitória do Manchester City

Guardiola em dia de fúria: técnico reclamou do calendário mesmo após classificação à final da FA Cup (Foto: Ben Stansall / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/04/2024 - 16:55 • Londres (ING)

Em entrevista após a classificação do Manchester City para a final da Copa da Inglaterra, o técnico Pep Guardiola detonou a organização do futebol inglês pelo seu calendário. O técnico reclamou do curto intervalo de dias entre a partida diante do Real Madrid pela Champions League e a semifinal do torneio nacional.

- É inaceitável que nos façam jogar hoje. É impossível, para a saúde dos jogadores. Após os 120 minutos (pela Champions League), as emoções de Madrid, a forma como perdemos, honestamente. Sei que este a relação deste país (com a FA Cup) é especial, mas é pela saúde dos jogadores. Não sei como sobrevivemos hoje.

Na visão do técnico, não havia motivos para que o City entrasse em campo neste sábado, levando em consideração que todos os outros times da competição (Chelsea, Manchester United e Coventry City) descansaram durante a semana). Guardiola ainda rebateu quem diz que os técnicos apenas reclamam, mas não se posicionam perante as autoridades.

- Você acha que exigir vai mudar alguma coisa? O único poder que tenho, eu uso aqui (nas entrevistas). Por que não jogamos amanhã (domingo, dia 21)? Chelsea, Manchester United e Coventry não jogaram no meio da semana - disparou o treinador.

Guardiola teve semana complicada com eliminação nas quartas de final da Chapions League e reclamações após vitória na FA Cup (Foto: Darren Staples / AFP)

Por fim, o técnico justificou as reclamações sobre o calendário. Guardiola afirmou que a preocupação não é apenas física, mas também mental. O espanhol utilizou um episódio da temporada 2021/2022 para exemplificar o peso que tem um calendário tão apertado.

- Lembro que, há duas temporadas, tivemos o Dortmund na quarta-feira (pela Champions League) e o Liverpool no sábado (pela mesma semifinal da Copa da Inglaterra). Eles foram para o intervalo vencendo por 3 a 0. Eles nos destruíram. Mentalmente é muito difícil de se recuperar.