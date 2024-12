Erling Haaland, centroavante do Manchester City, foi categórico ao defender seu treinador Pep Guardiola. O jogador, que inclusive assumiu parcela da culpa pela má fase do clube, exaltou Guardiola e se posicionou em defesa do treinador. Após a derrota para o Aston Villa, por 2 a 1, neste sábado (21), pela Premier League, o clube chegou a nove derrotas nos últimos 12 jogos e embarcou de vez na pior crise dos últimos anos.

Pep Guardiola venceu a Premier League seis vezes em sete anos. Nunca esqueceremos isso, ele encontrará as soluções. Ainda acreditamos no Pep e temos que trabalhar mais duro do que nunca agora. Estou olhando para mim primeiro, não tenho feito as coisas bem o suficiente. Não tenho marcado minhas chances. Tenho que fazer melhor. Erling Haaland

Com nove derrotas, dois empates e apenas uma vitória nos últimos 12 jogos, os atuais campeões ocupam a sexta colocação do Campeonato Inglês, com 27 pontos, nove a menos que o líder Liverpool, mesmo tendo dois jogos a mais.

A ausência de Rodri, lesões em sequência, declínio físico e calendário cheio podem ser algum dos fatores que explicam a atual fase da equipe.

Era Guardiola no Manchester City

Apesar da fase, o City renovou o contrato de Guardiola com o clube até 2027. Anteriormente, o vínculo do treinador com o clube inglês tinha duração apenas até o final desta temporada e a expectativa era de que o acordo entre as partes fosse estendido apenas até julho de 2026.

Guardiola e Haaland comemorando tírulo do Mnchester City em 2024 (Foto: Justin Tallis/AFP)

Caso o novo contrato seja cumprido até o final, Guardiola dirigirá o Manchester City por 11 anos. Entretanto, o espanhol já é o técnico mais longevo da Premier League na atualidade e o segundo com trabalho mais antigo nas quatro primeiras divisões do futebol inglês.

Guardiola chegou ao clube em 2016 e conquistou 18 troféus desde então: foram seis Premier Leagues (sendo as últimas quatro consecutivas, um recorde), duas Copas da Inglaterra, quatro Copas da Liga Inglesa, três Supercopas da Inglaterra, uma Champions League (título até então inédito), uma Supercopa da Uefa e um Mundial de Clubes.