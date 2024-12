Corinthians observa lateral do PSV; saiba mais sobre o jogador

O Corinthians segue atento ao mercado em busca de reforços para a próxima temporada. Com uma postura mais modesta em comparação à última janela de transferências, a diretoria alvinegra procura jogadores com contrato perto do fim. Um dos atletas monitorados é Mauro Júnior, lateral-esquerdo do PSV, da Holanda.

continua após a publicidade

➡️Saiba como as renovações podem impedir a vinda de Pogba ao Corinthians

A informação foi divulgada pela 'Itatiaia' e confirmada pelo Lance!. O vínculo do atleta com o clube europeu vai até julho de 2025, e ele poderá assinar um pré-contrato a partir de janeiro. Mauro Júnior soma 142 partidas e oito gols pelo PSV, clube para o qual se transferiu na temporada de 2018.

No clube holandês, Mauro Júnior foi companheiro de André Ramalho, zagueiro do Corinthians, e juntos conquistaram o título holandês da temporada 2023/24. O jogador teve passagem pela Seleção Brasileiras de base e fez seis partidas pela equipe sub-20.

continua após a publicidade

No futebol nacional, o atleta atuou apenas pelo Desportivo Brasil, de Porto Feliz, no interior de São Paulo. Pelo clube, Mauro Júnior disputou a Copinha e algumas partidas da Série A3 do Campeonato Paulista na temporada de 2017.

Na Europa, o jogador foi emprestado do PSV para o Heracles Almelo, entre 2019 e 2020, onde fez 29 partidas e seis gols. Na atual temporada, Mauro Júnior é titular da equipe de Eindhoven e participou de dez jogos do Campeonato Holandês.

continua após a publicidade

Mauro Júnior atuou com André Ramalho no PSV (Foto: Reprodução/Instagram/mjuunior99)

Busca do Corinthians por um lateral-esquerdo

Em dezembro, o executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, destacou que o clube terá que ser menos audacioso no mercado. No último ano, o primeiro da gestão de Augusto Melo como presidente, o Timão gastou cerca de R$ 170 milhões em mais de 20 jogadores.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Dentro das contratações pontuais, um lateral-esquerdo aparece como prioridade. O Corinthians sondou a situação de Guilherme Arana, jogador do Atlético-MG, e o adversário brasileiro rechaçou qualquer possibilidade de transferência. A bola da vez é Mauro Júnior, mas o Timão ainda não iniciou negociação oficial pelo atleta.

Para acompanhar todas as notícias do Mercado da Bola, fique de olho no Lance! Informações e atualização em tempo real.