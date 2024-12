Ativo no mercado de transferências, segundo o jornalista "Fabrizio Romano" o Palmeiras busca a contratação de Andreas Pereira, meio-campista do Fulham. O jornalista brasileiro PVC, comentou sobre o possível retorno de Andreas ao Brasil e comparou a transferência com a volta de Romário ao Flamengo em 1995.

O que o Palmeiras tenta fazer com Andreas Pereira, só o Flamengo conseguiu com Romário na era do grande êxodo do futebol brasileiro Paulo Vinicius Coelho

PVC comparou a volta de Romário ao Flamengo com um possível retorno de Andreas Pereira ao Palmeiras (Foto: Ricado Beliel/L!)

Confira as aspas completas abaixo:

- Na era do grande êxodo, iniciada em 1980, Zico, Falcão, Toninho Cerezo, Júnior, Sócrates, Ronaldo… Todos voltaram ao Brasil ao final de temporadas europeias. Há uma única exceção: Romário. No auge da carreira, eleito melhor do mundo, o Baixinho convenceu o Barcelona a vendê-lo ao Flamengo. Romário foi contratado pelo Flamengo no dia 10 de janeiro de 1995 - iniciou.

- Óbvio que o impacto de Romário é muito maior do que o de Andreas Pereira. A comparação aqui só se dá porque este velho país do futebol não está acostumado a tirar jogadores no meio do Campeonato Inglês. O que o Palmeiras tenta fazer com Andreas Pereira, só o Flamengo conseguiu com Romário na era do grande êxodo do futebol brasileiro - escreveu PVC em sua coluna para o portal UOL.

Formado nas categorias de base do Manchester United, o atleta acumulou passagens por alguns clubes do futebol europeu antes de retornar ao Brasil, em 2021, para defender o Flamengo. As boas atuações pelo Rubro-Negro, inclusive, garantiram a Andreas Pereira vaga na Seleção Brasileira.