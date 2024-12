Endrick publica declaração para esposa e emociona a web

Endrick segue demonstrando seu amor por sua esposa nas redes sociais. Neste domingo (22), o atacante do Real Madrid utilizou o "Instagram" para parabenizar Gabriely Miranda por seu aniversário de 22 anos. No vídeo, o jogador compartilha momentos com a companheira ao som da música "All Around Me" (ao meu redor, em tradução livre). Além disso, se declarou na legenda da publicação.

— Feliz cumpleeee (aniversário, em espanhol) neném, sempre te amarei meu amor sempre...

O casamento de Endrick e Gabriely

Endrick e Gabriely Miranda anunciaram que se casaram no último dia 16 de setembro. A notícia, publicada em conjunto no Instagram, foi compartilhada para os 14 milhões de seguidores que o casal soma em suas redes sociais.

Em sequência de fotos, o atacante do Real Madrid e sua noiva aparecem celebrando a união. A legenda da publicação contém trecho do versículo bíblico Matheus 19:6: "Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa".

"Enfim, casados", afirmou a influenciadora digital Gabriely Miranda, de 21 anos na época. Endrick e ela, que é torcedora do Palmeiras, clube anterior do jogador, se conheceram pela internet e assumiram o namoro em outubro de 2023. No ano passado, o jovem casal havia feito um "contrato de namoro", que viralizou nas redes sociais.