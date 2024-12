A retrospectiva de Cristiano Ronaldo em 2024 está longe do que o craque sonhava em ver se pudesse projetar uma temporada perfeita em janeiro. O português viveu momentos positivos a nível individual e teve um desempenho positivo com a camisa do Al-Nassr, mas os pontos negativos pesam na análise.

Nem mesmo os gols e assistências neste ano foram suficientes para erguer um troféu coletivo, seja com o clube, seja com a seleção de Portugal, se contentando apenas com o processo de reconhecimento próprio por parte de entidades do futebol.

🔙 Retrospectiva 2024: como foi o ano de Cristiano Ronaldo?

7️⃣🤖 CR7 POR CR7

Mesmo aos 39 anos, Cristiano seguiu demonstrando sua capacidade eternizada de atuar em alto nível no futebol mundial. Foram 43 gols em 51 jogos, somando as atuações pelo Al-Nassr e por Portugal. No ranking da bola, apenas Viktor Gyökeres (62), Haaland (48) e Harry Kane (46) balançaram as redes em mais oportunidades do que a fera.

Um destes tentos colocou novamente dois zeros na conta. No dia 5 de setembro, o camisa 7 marcou o gol de número 900 em sua carreira, ocorrido no triunfo sobre a Croácia por 2 a 1, pela abertura da Liga das Nações. Na comemoração, foi às lágrimas em ato de felicidade, para reescrever a história que o levou ao choro de decepção na Eurocopa - que será tratada mais abaixo.

Números, algarismos, contas feitas. Pela matemática e pela bola jogada, Ronaldo foi eleito pela Globe Soccer Awards o melhor jogador do Oriente Médio em 2024, e coroou uma jornada que teve início há exatos dois anos, quando em 29 de novembro de 2022, abriu as portas da Arábia Saudita para outros craques como Neymar e Benzema atravessarem.

Cristiano Ronaldo abriu as portas do mundo saudita em dezembro de 2022 (Foto: Fayez Nureldine / AFP)

7️⃣🤖 O LADO NEGATIVO

Mas nem só de alegrias foi feito o ano do "Robozão". O Al-Nassr passou em branco no quesito troféus e não conquistou nenhuma competição. O time foi vice na Saudi Pro League e na Copa do Rei Saudita, além de ter caído nas quartas na Champions Asiática e na semifinal da Supercopa Saudita. Na Copa do Rei, inclusive, a queda para o Al-Hilal nos pênaltis fez com que o lusitano caísse aos prantos no gramado do King Abdullah Sports City, após a cobrança desperdiçada por Meshari Al-Nemer.

As lágrimas foram bastante presentes no 2024 do astro, e apareceram também no ponto alto do Velho Continente. Disputando a Eurocopa por Portugal, Ronaldo não conseguiu marcar nenhum gol em cinco jogos no tempo normal. Nas oitavas de final, contra a Eslovênia, teve a chance de abrir o placar em penalidade na prorrogação, mas parou em Oblak, e chorou copiosamente no abraço de companheiros durante o intervalo do tempo extra. O empate se manteve, e em disputa na marca da cal, o atacante foi às redes e contribuiu com o avanço.

A história se repetiu nas quartas, diante da França. Ronaldo deu sequência ao jejum com a bola rolando, e fez sua parte na série de cobranças. Entretanto, João Félix foi o único a perder seu tiro, e a Seleção das Quinas foi eliminada, no que foi a última Eurocopa do craque, de acordo com suas próprias palavras.

7️⃣🤖 ALÔ, COQUINHA!

Todo fã de futebol, e de Cristiano Ronaldo, teve sua audição grudada à obra transcendental de um carioca que declarou em alto e bom tom a frase "o psicológico comanda o corpo", além de definir o jogador como uma "besta enjaulada com ódio". Mas de forma surpreendente, em 2024, o agora centroavante assumiu uma persona polêmica e destemida.

Em campo, Ronaldo foi perseguido em campos árabes por gritos de "Messi, Messi" por parte de torcedores rivais. Em um deles, ao marcar o primeiro gol de sua equipe sobre o Al-Shabab, em fevereiro, fez gestos obscenos na comemoração em resposta às provocações. Posteriormente, em clássico contra o Al-Hilal, na Supercopa Saudita, foi expulso em confusão com Ali Al-Bulayhi e discordou com veemência da marcação do árbitro. No mesmo momento, ameaçou dar um soco na bola em direção à autoridade máxima do confronto, mas refugou; em ambos os casos, foi julgado pelo Comitê Disciplinar local e recebeu punições.

Fora das quatro linhas, Cristiano também se destacou pela língua afiada. Em agosto, logo após abrir um canal no YouTube, foi questionado sobre a possibilidade de alcançar o milésimo gol e provocou ninguém menos do que Pelé, ao dizer que o público teria imagens de todos os seus gols, diferente do ídolo máximo do Santos e da Seleção Brasileira. Dias depois, além de indicar apoio a Vini Jr na polêmica derrota da Bola de Ouro para Rodri, afirmou que o Campeonato Saudita está à frente do Francês em dificuldade de jogo, o que foi visto pelo público como uma cutucada ao seu arquirrival Messi, que atuou entre 2021 e 2023 no PSG.

Retrospectiva 2024: números de Cristiano Ronaldo no ano

⚽ 51 jogos

🥅 43 gols

📤 7 assistências

✅ 33 vitórias

🟰 9 empates

❌ 9 derrotas

🏆 Títulos: -

🙋🏻‍♂️ Prêmios individuais: Prêmio Especial de Artilheiro de Todos os Tempos da Champions League e Melhor Jogador do Oriente Médio pela Globe Soccer Awards