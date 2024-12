Como a má fase do Milan pode influenciar na escolha do técnico do Botafogo

Após o empate por 1 x 1 com a Roma pelo Campeonato Italiano, o técnico do Milan, Paulo Fonseca, está praticamente demitido da equipe. Jornais italianos já dão como certa a saída do treinador. O resultado deste domingo (29) manteve o time longe do G4 na competição e a má fase justifica a demissão do treinador. Curiosamente, os veículos europeus apontam que o nome para ocupar o cargo é o de outro português: Sergio Conceição. Ele também estaria na mira do Botafogo.

Sem clube desde sua saída do Porto, em junho, após passar sete anos no comando da equipe de seu país, Conceição está livre no mercado e já foi especulado por alguns clubes europeus, entre eles o Wolverhampton, da Inglaterra, que posteriormente fechou com Vitor Pereira, ex-Flamengo. Além dos Wolves, clubes da Arábia Saudita foram cotados como opções para o técnico e, agora, o Milan surge como destino.

Sergio Conceição, ex-técnico do Porto, é o favorito para assumir o cargo do Milan

O jornal italiano Gazzetta Dello Sport afirma que Paulo Fonseca não permanecerá no comando do elenco. Por isso, a diretoria rossonera já se movimentou no mercado e teria um acordo adiantado com Sergio Conceição para substituir o conterrâneo no cargo. O jornal também cita a dispensa do treinador para alguns clubes brasileiros, sem confirmar o nome do time carioca.

Do lado botafoguense, a movimentação pode frustrar a torcida que esperava contar com o profissional para a vaga deixada por Artur Jorge. O treinador deixou o alvinegro carioca depois de uma temporada épica com os títulos do Brasileirão e da Libertadores e acertou sua ida para o Al-Rayyan, do Catar.

A diretoria alvinegra não tem pressa para buscar um substituto, mas a ideia é usar como inspiração o processo da contratação do técnico português. O Lance! buscou algumas opções que podem servir ao Glorioso e você pode conferir a lista clicando aqui.