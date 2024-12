Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (30/12/2024)

Nesta segunda-feira (30), os jogos de hoje têm destaque no término das rodadas de campeonatos europeus, na Inglaterra e na Itália. Como maiores atrativos, temos os duelos entre Manchester United e Newcastle, além de Ipswich Town e Chelsea.

continua após a publicidade

O Manchester United encara o Newcastle pela Premier League; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 30 de dezembro de 2024)

Campeonato Inglês

16h45 - Aston Villa x Brighton (ESPN 2 e Disney+)

16h45 - Ipswich x Chelsea (ESPN 4 e Disney+)

17h00 - Manchester United x Newcastle (ESPN e Disney+)

➡️Clique para assistir no Disney+

Campeonato Italiano

14h30 - Como x Lecce (Disney+)

16h45 - Bologna x Hellas Verona (Disney+)

Campeonato Indiano

11h00 - Mumbai City x NorthEast United (OneFootball)

Campeonato Norte-Irlandês

16h45 - Ballymena United x Glenavon (OneFootball)

16h45 - Carrick Rangers x Crusaders (OneFootball)

16h45 - Cliftonville x Dungannon Swifts (OneFootball)

16h45 - Loughgall x Coleraine (OneFootball)

continua após a publicidade

Campeonato Inglês (Quarta Divisão)

17h00 - AFC Wimbledon x Gillingham (Disney+)

Palpites do Lance! para os jogos de hoje

Nesta segunda-feira, os grandes destaques dos jogos de hoje ficam por conta de confrontos na Premier League. Entre Ipswich e Chelsea, os Blues são os grandes favoritos para levar os três pontos, mesmo fora de casa. A vitória é necessária para a equipe de Maresca continuar na cola do Liverpool, atual líder da competição.

Já o jogo entre Manchester United e Newcastle é de grande importância para os Red Devils. Após quatro derrotas em seus últimos cinco jogos na competição, uma vitória é essencial para se reerguer na tabela. No entanto, o seu rival é o quinto colocado na tabela, sendo um difícil confronto, mesmo jogando em Old Trafford.

continua após a publicidade

Gosta de fazer aquela fezinha nos maiores campeonatos do mundo e está à procura dos melhores palpites? O Lance! tem um Canal GRÁTIS no Whatsapp onde você recebe muita informação, estatísticas e as melhores dicas com uma pitada de humor. Tudo para você ter a melhor experiência com jogos nacionais e internacionais!