Retorno de Neymar ao futebol é ignorado por imprensa europeia

Neymar em atividade pelo Al-Hilal (Foto: Divulgação/Al-Hilal)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 11:31 • Riade (SAU)

O retorno de Neymar aos gramados deve acontecer nesta segunda-feira (21). Após mais de um ano se recuperando de lesão grave no joelho, o atacante foi relacionado por Jorge Jesus para o duelo do Al-Hilal com o Al Ain (EAU), pela Champions Asiática, e tem possibilidades de ganhar alguns minutos no confronto.

A volta do craque, porém, não teve tantos holofotes na Europa. Nem mesmo na Espanha e na França, países nos quais o jogador atuou - por Barcelona e Paris Saint-Germain, respectivamente -, os jornais de relevância, como "Marca", "L'Équipe" e "Le Parisien", deram grandes atenções ao assunto.

Boa parte dos periódicos citou somente o vídeo publicado pela NR Sports, agência que cuida da imagem do camisa 10, na última semana. Apenas o jornal "As" apontou uma matéria sobre o assunto, declarando que o "calvário de Neymar chegou ao fim".

- Às vezes, parecia uma odisseia, mas o retorno de Neymar aos gramados está próximo. Sem ser aproveitado no Brasil, onde sentem sua falta por conta de maus resultados, e sem que possa sentir o verde do gramado em suas chuteiras, o atacante de 32 anos voltará com energias renovadas, embora só o tempo dirá qual versão veremos do capitão canarinho - afirmou o As.

Retorno de Neymar é destacado por jornal espanhol como "fim de calvário" (Foto: Reprodução)

Neymar, em 17 de outubro de 2023, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em partida do Brasil contra o Uruguai, ainda no primeiro tempo, e deixou o Centenário de Montevidéu sob forte choro. A contusão afastou o astro de ação por mais de um ano.

À época, o ex-Santos havia recém-chegado ao Al-Hilal, logo após deixar o PSG. O curto tempo de apresentação lhe permitiu fazer cinco jogos, com um gol e duas assistências pelo Crescente. Agora, volta a ser relacionado para uma partida; a equipe de Jorge Jesus entra em campo nesta segunda-feira (21), às 13h (horário de Brasília), visitando o Al Ain nos Emirados Árabes Unidos, pela terceira rodada da fase de grupos da Champions Asiática.

Neymar treina pelo Al-Hilal sob o olhar de Jorge Jesus e deve fazer retorno hoje (Foto: Divulgação/Al-Hilal)