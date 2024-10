Novo Mundial de Clubes terá 31 times brigando pelo título (Foto: Divulgação/Fifa)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 09:47 • Rio de Janeiro (RJ)

O Super Mundial de Clubes 2025 está dando o que falar. Nos Estados Unidos, o site "The Athletic" disparou contra a classificação do Inter Miami para a competição.

- Lionel Messi no Mundial de Clubes faz sentido, mas como ele chegou lá é ridículo - afirma o título do artigo publicado.

- A Fifa não está nem escondendo mais. Quando você está precisando desesperadamente de um grande acordo de direitos de transmissão e alguns grandes patrocinadores americanos nos próximos meses, o momento da sutileza já passou. Se tudo parece muito conveniente, é porque é exatamente isso - criticou o artigo.

Vale destacar que o Inter Miami foi o único clube a se classificar para o Mundial de Clubes em razão do desempenho numa liga doméstica. O restante das equipes vão para a competição graças ao rendimentos em torneios continentais.

- Todos nós sabemos como Miami está apaixonado por futebol e como o Inter Miami é apoiado além da Florida por seu estilo entusiasmante de futebol. Vocês mostraram que são o melhor clube nos Estados Unidos. Portanto, estou orgulhoso por anunciar que, como um dos melhores clubes no mundo, vocês são participantes merecedores do Mundial de Clubes - disse Gianni Infantino, presidente da Fifa.

O Inter Miami será o representante dos Estados Unidos. A competição terá a final em Nova York.

⚽ Os 31 times classificados para o Mundial

1) Boca Juniors (Argentina): via ranking da CONMEBOL

2) River Plate (Argentina): via ranking da CONMEBOL

3) Fluminense (Brasil): vencedor da Copa Libertadores da América 2023

4) Flamengo (Brasil): vencedor da Copa Libertadores da América 2022

5) Palmeiras (Brasil): vencedor da Copa Libertadores da América 2021

6) Auckland City (Nova Zelândia): via ranking da OFC

7) Pachuca (México): vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2024

8) Club León (México): vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2023

9) Seattle Sounders (EUA): vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2022

10) Monterrey (México): vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf 2021

11) FC Salzburg (Áustria): via ranking da UEFA

12) Atlético de Madri (Espanha): via ranking da UEFA

13) Juventus (Itália): via ranking da UEFA

14) Borussia Dortmund (Alemanha): via ranking da UEFA

15) Benfica (Portugal): via ranking da UEFA

16) Porto (Portugal): via ranking da UEFA

17) Internazionale de Milão (Itália): via ranking da UEFA

18) Paris Saint-Germain (França): via ranking da UEFA

19) Bayern de Munique (Alemanha): via ranking da UEFA

20) Manchester City (Inglaterra): vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2022/23

21) Real Madrid (Espanha): vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2021/22

22) Chelsea (Inglaterra): vencedor da Liga dos Campeões da UEFA 2020/21

23) Ulsan (Coreia do Sul): via ranking da AFC

24) Al Ain (Emirados Árabes Unidos): vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2024

25) Urawa Red Diamonds (Japão): vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2022

26) Al-Hilal (Arábia Saudita): vencedor da Liga dos Campeões da AFC 2021

27) Mamelodi Sundowns (África do Sul): via ranking da CAF

28) ES Tunis Esperance (Tunísia): finalista da Liga dos Campeões da CAF 2023/24 ou via ranking da CAF

29) Wydad (Marrocos): vencedor da Liga dos Campeões da CAF 2021/22

30) Al Ahly (Egito): vencedor da Liga dos Campeões da CAF 2020/21 e 2022/23

31) Inter Miami (EUA): vencedor do Supporter's Shield da MLS

🗒️ Como é o formato do Mundial de 2025?

- Disputado nos Estados Unidos, entre os dias 15 de junho e 13 de julho

- Oito grupos com quatro times cada que se enfrentam em turno único

- Os dois melhores se classificam para as oitavas de final

- Mata-mata em jogo único

- Não haverá disputa de terceiro lugar