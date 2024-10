Al-Ain x Al-Hilal: onde assistir, horário e escalações do time de Neymar

Neymar volta a ser relacionado no Al-Hilal (Photo by Atta KENARE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 23:30 • Abu Dhabi

Al-Ain e Al-Hilal se enfrentam, nesta segunda (21), às 13h (horário de Brasília), no Hazza Bin Zayed, em Abu Dhabi, em jogo válido pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia. A partida marca o retorno de Neymar entre os relacionados por Jorge Jesus, após passar um ano afastado dos gramados por uma lesão grave no joelho. O jogo terá transmissão da ESPN e do streaming Disney+.

A equipe do craque brasileiro, com seis pontos, está na liderança do Grupo B e venceu as duas primeiras rodadas da competição. Em contrapartida, o Al-Ain não ganhou e ocupa a décima posição, com apenas um ponto.

✅ FICHA TÉCNICA

AL-AIN X AL-HILAL

3ª rodada - LIGA DOS CAMPEÕES DA ÁSIA



📆 Data e horário: segunda, 21 de outubro de 2024, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Hazza Bin Zayed, em Abu Dhabi

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AL-AIN (Técnico: Hernán Crespo)

Khalid Essa, Bandar, Kouame, Attas e Salem; Doumbia, Ahmed Barman, Abdi; Caio Canedo, Laba Kodjo e Ahmed Jahaf.



AL-HILAL (Técnico: Jorge Jesus)

Al-Owais, Al Shahrani, Al Bulaihi, Koulibaly e Al Shahrani; Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves, Al Dawsari, Malcom e Cancelo; Mitrovic.