Luis Suárez comemora gol pelo Inter Miami (Foto: Chris ARJOON / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 09:44 • Miami (EUA)

Luis Suárez, do Inter Miami, não quer saber de pendurar as chuteiras. O centroavante de 37 anos planeja estender seu contrato com o clube e continuar em atividade ao lado de seus amigos e ex-companheiros de Barcelona, como Lionel Messi, Busquets e Jordi Alba.

➡️ Inter Miami, de Messi e Suárez, está no Mundial de Clubes 2025

- Meu advogado é quem trata as coisas com o clube, mas estou tranquilo. Vou terminar a temporada da melhor forma possível, que era meu desejo, e mostrar ao clube que temos vontade de ganhar, que me sinto bem fisicamente e ficaria radiante de seguir fazendo parte da história do clube - afirmou o "Pistoleiro", em entrevista à ESPN Uruguai.

O vínculo entre as partes tem duração até o fim de 2024. Suárez, em 2023, defendeu as cores do Grêmio de Renato Gaúcho, mas deixou o clube ainda com um ano de contrato restante devido às dores no joelho e o calendário inchado no Brasil.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O movimento rumo ao futebol estadunidense pareceu ter sido um acerto do craque. Em 34 jogos no ano, Luis balançou as redes 24 vezes e contribuiu com outras 12 assistências. O Inter liderou a Conferência Leste da Major League Soccer com 74 pontos em 34 partidas, e buscará o primeiro título de sua história na competição.