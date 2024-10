Neymar volta nesta segunda, um ano depois de se lesionar com a Seleção

Neymar deve voltar a jogar nesta segunda-feira (Foto: Al Hilal/Divulgação)







Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 21/10/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

O atacante Neymar deve voltar a atuar nesta segunda-feira (21), um ano e quatro dias após entrar em campo pela última vez e se lesionar com a Seleção Brasileira. O jogador do Al Hilal foi relacionado pelo técnico Jorge Jesus e está à disposição do time para o confronto com o Al Ain, dos Emirados Árabes, pela Liga dos Campeões da Ásia.

Ainda não há confirmação se Neymar será titular, mas o jogador, em vídeo divulgado pelo próprio clube, anunciou que “alguém está voltando”. Assim, é praticamente certo que ele atue em algum momento da partida no Estádio Hazza bin Zayed, que pertence ao Al Ain.

No final de semana, Neymar treinou normalmente com o restante do grupo e se mostrou bem à vontade. Ele também foi bastante procurado para fotos e autógrafos pelos fãs.

O Al Hilal é líder do Grupo B da Liga dos Campeões da Ásia, com duas vitórias em dois jogo. O Al Ain, por sua vez, empatou um jogo e perdeu o outro, ocupando a décima e antepenúltima posição da chave.

Neymar se lesionou a serviço da Seleção Brasileira

Neymar está afastado desde 17 de outubro do ano passado, quando ele torceu o joelho esquerdo durante a derrota do Brasil por 2 a 0 para o Uruguai, ainda pelo primeiro turno das Eliminatórias.

Essa foi a pior lesão da carreira do jogador, atualmente com 32 anos. Com a torção, Neymar acabou rompendo o ligamento cruzado anterior e o menisco.

“Foram dias de dor, de angústia e de muita saudade da bola, superados com a ajuda da família e amigos, sempre presentes dando força ao nosso ‘Camisa 10’ e dos fãs em todo mundo, que através das redes sociais manifestaram todo apoio a ele”, escreveu a assessoria do jogador no sábado (19). “A espera acabou! Neymar Jr está de volta, com seus dribles, sorrisos, assistências e gols!”

A expectativa pelo retorno do atacante também é grande na comissão técnica da Seleção Brasileira. Isso porque o técnico Dorival Júnior não esconde o desejos e poder contar com Neymar nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O treinador tem até a próximo domingo, 27, para encaminhar à Fifa a pré-lista de convocados para a próxima rodada do qualificatório. O Brasil encara a Venezuela fora de casa, em 14 de novembro, e o Uruguai, em Salvador, no dia 19 do próximo mês.

Neymar se lesionou na derrota do Brasil por 2 a0 para o Uruguai, em 2023 (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

Al Ain x Al Hilal (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Al Ain x Al Hilal

Liga dos Campeões da Ásia - Grupo B - 3ª rodada



🗓️ Data e horário: segunda, 21 de outubro, 13h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Hazza bin Zayed, em Al Ain (EAU)

📺 Onde assistir: Disney+