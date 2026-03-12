menu hamburguer
Futebol Internacional

Petr Cech reúne lendas do Chelsea e da Premier League em nova série

Ex-goleiro gravou com John Terry

Dia 12/03/2026
13:41
Com 35 anos, o goleiro tcheco Petr Cech é segurança à frente do gol do Arsenal
imagem cameraPetr Cech em ação pelo Chelse (Foto: ADRIAN DENNIS / AFP)
O ex-goleiro Petr Cech, ídolo do Chelsea e quatro vezes campeão da Premier League, é o protagonista de "Big Pete", nova série global lançada pela Flashscore em parceria com a CANAL+. A produção reúne grandes nomes do futebol internacional em conversas francas sobre bastidores da carreira, momentos marcantes e as transformações do esporte nas últimas décadas. Os episódios são lançados semanalmente, às quartas-feiras, no canal da Flashscore no YouTube.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O episódio de estreia trouxe o reencontro de Cech com John Terry, ex-capitão do Chelsea. A primeira parte relembrou momentos icônicos da trajetória dos dois ídolos, enquanto a segunda, lançada nesta semana, abordou temas como mídia, fama e a vida após o futebol de alto rendimento.

Convidados de peso e conexão com o Brasil

Ao longo da temporada, composta por 12 episódios, outras figuras importantes do futebol europeu participam da série. Entre eles, Robert Pires, campeão do mundo pela França e que jogou ao lado de Gilberto Silva no Arsenal invencível de 2003/04. Também estão confirmados nomes como Ashley Cole (ex-Chelsea), Aaron Lennon (ex-Tottenham) e Emile Heskey (ex-Liverpool).

A série também dialoga com o interesse do público brasileiro pelo futebol inglês. Segundo Alexandre Vasconcellos, diretor regional da Flashscore no Brasil, o Chelsea é o clube inglês mais acessado por usuários brasileiros na plataforma, atrás apenas de gigantes como Real Madrid, Barcelona e PSG entre os estrangeiros.

– Os brasileiros acompanham de perto o futebol inglês. A prova disso é que, dentro da Flashscore, o perfil do Chelsea foi o mais visualizado entre todos os clubes ingleses por usuários no Brasil no último ano. A série Big Pete se conecta diretamente com esse público ao trazer conversas inéditas com alguns dos grandes nomes que marcaram esse período do futebol – afirmou.

Petc Cech e John Terry em nova série (Foto: Distribuição/Flashscore)
Petc Cech e John Terry em nova série (Foto: Distribuição/Flashscore)

Além das histórias inéditas, a série incorpora estatísticas e imagens históricas, enriquecendo as conversas com dados e momentos marcantes das carreiras dos convidados. Os episódios também discutem temas relevantes do esporte contemporâneo, como racismo no futebol, recuperação de lesões, pressão competitiva e o crescimento do futebol feminino.

– Estou muito animado com essa colaboração. O primeiro episódio com John Terry ficou muito especial e a recepção do público tem sido muito positiva. Aproveitei muito todo o processo de gravação, assim como os convidados que participaram da série – afirmou Petr Cech. Os episódios de "Big Pete" estão disponíveis no canal global da Flashscore no YouTube.

