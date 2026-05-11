O atacante Endrick viveu uma noite para esquecer neste domingo (10). O Lyon foi derrotado pelo Toulouse por 2 a 1, fora de casa, e perdeu a terceira posição da Ligue 1 – a última que garante vaga direta na próxima edição da Champions League. O desempenho do brasileiro, emprestado pelo Real Madrid, foi alvo de críticas do jornal espanhol "AS", que classificou sua atuação como "desastrosa".

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Para o jornal, Endrick teve duas das melhores chances da equipe francesa no primeiro tempo, mas não conseguiu converter nenhuma. Na primeira oportunidade, finalizou de ângulo fechado, e a bola passou raspando a trave. Na segunda, após um toque sensacional por cobertura, o chute saiu fraco e foi para fora.

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Com a derrota, o Lyon deixou escapar o controle sobre seu próprio destino na tabela. Agora, na última rodada, terá que vencer o Lens e torcer por um tropeço do Lille, que venceu o Monaco e assumiu a terceira colocação.

Endrick estica a perna para dominar a bola no confronto entre Lyon e Auxerre (Foto: Arnaud Finistre / AFP)

O empate veio aos 71 minutos, graças a uma assistência de Endrick. O brasileiro cobrou escanteio pela esquerda, e Tolisso apareceu na área para cabecear e empatar o jogo. A alegria, no entanto, durou pouco. Kamanzi recolocou o Toulouse em vantagem logo em seguida.

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Para piorar a situação, o Lille já vencia naquele momento, consolidando sua ascensão na tabela. Nos minutos finais, o Lyon pressionou em busca do empate e desperdiçou pelo menos duas oportunidades claras. A melhor delas, mais uma vez, caiu nos pés de Endrick. Ele desferiu um potente chute de pé direito dentro da área, mas o goleiro adversário fez uma defesa milagrosa com uma das mãos.

Agente confirma retorno de Endrick ao Real Madrid

Sensação do Lyon no início de 2026, Endrick não permanecerá no futebol francês após o fim de seu contrato de empréstimo. Em entrevista ao podcast Win Win, Tiago Freitas, um dos agentes do brasileiro, confirmou que ele retornará ao Real Madrid ao final da temporada.

– A decisão já foi tomada: Endrick retornará ao Real Madrid ao final da temporada. Não há opção de compra nem negociações em aberto; trata-se apenas de um empréstimo. Ao final da temporada, Endrick será novamente jogador do Real Madrid – disse o empresário.

As declarações do agente vão ao encontro das informações publicadas nos últimos dias pela "ESPN", que indicavam Endrick como uma espécie de "primeiro reforço" do Real Madrid para a próxima temporada. Ainda não houve nenhuma proposta formal do clube francês sobre o que acontecerá após o término do empréstimo, mas, caso uma seja feita, a posição do Real Madrid é clara: eles querem o jogador de volta.

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