Filipe Luís concorre com Xabi Alonso e Fàbregas pelo comando do Chelsea

Filipe Luís, ex-técnico do Flamengo e ex-lateral do Chelsea, concorre com Xabi Alonso e Cesc Fàbregas para assumir o comando dos Blues na próxima temporada. O brasileiro, livre no mercado desde março após um ciclo vitorioso no clube carioca, integra a "lista curta" de candidatos da diretoria londrina, segundo o jornalista Fabrizio Romano. No entanto, a falta de uma certificação obrigatória na Inglaterra pode atrasar seus planos.

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O clube inglês já iniciou o processo de seleção do próximo técnico permanente e começou a sondar potenciais substitutos para Liam Rosenior, demitido no mês passado. Andoni Iraola, Marco Silva e Oliver Glasner também estão nos planos do Chelsea.

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Livre no mercado desde março, quando encerrou um ciclo vitorioso no Flamengo, Filipe Luís carrega um currículo recente de dar inveja: conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro na mesma temporada. Em 100 jogos no comando do clube carioca, acumulou 63 vitórias, 21 empates e apenas 16 derrotas.

Filipe Luís tem concorrência de grandes nomes

Além de Filipe Luís, outro ex-jogador do Chelsea está na mira da diretoria: Cesc Fàbregas, atualmente no Como. Os dois nomes são admirados internamente e representam apostas em jovens treinadores com vínculo afetivo com o clube.

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No entanto, a situação do brasileiro é mais complexa. Filipe Luís ainda não possui a Licença Uefa Pro, documento obrigatório para técnicos principais na Premier League e nas grandes ligas europeias. Sem ele, o brasileiro poderia atuar apenas como auxiliar técnico em Londres. Ciente da exigência, Filipe já iniciou o processo para obter a certificação e conta com o suporte jurídico da CBF para agilizar os trâmites administrativos.

Enquanto a questão burocrática não se resolve, o Chelsea se protege. Segundo informações, o clube já encaminha conversas com Xabi Alonso, ex-técnico do Real Madrid, para a próxima temporada. Alonso, que também já defendeu o Liverpool e o Real Madrid, é visto internamente como uma aposta de peso para recolocar os Blues no topo do futebol inglês.

Andoni Iraola, que deixará o Bournemouth no final da temporada, confirmou sua saída e é a primeira opção do Crystal Palace para substituir Glasner. No entanto, o espanhol de 43 anos está ponderando seu futuro em meio ao interesse tanto do Palace quanto do Chelsea – e não descarta começar a próxima temporada sem clube, o que o deixaria disponível para assumir eventuais vagas no meio do ano.

Marco Silva, por sua vez, tem contrato com o Fulham até o fim da temporada. Recebeu uma proposta de renovação por mais três anos, mas também tem opções no exterior, incluindo clubes da Arábia Saudita.

Enquanto o imbróglio burocrático persiste, Filipe Luís não carece de interessados. Clubes que não exigem a licença imediata ou atuam fora das chamadas Big Five monitoram de perto sua situação. Entre os destinos possíveis estão Watford, QPR e Middlesbrough, da Championship inglesa, além do Fenerbahçe, da Turquia, que surge como um destino forte com um projeto que agrada ao treinador.

Filipe Luís durante jogo do Flamengo contra o Internacional pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O futuro de Filipe Luís parece ser, inevitavelmente, o futebol europeu. A dúvida é se o desembarque será pela porta da frente de Stamford Bridge ou através de uma escala em mercados emergentes para consolidar sua formação acadêmica. Espera-se que um novo técnico principal seja nomeado bem antes do início da pré-temporada, no início de julho.

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