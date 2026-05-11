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Filipe Luís concorre com Xabi Alonso e Fàbregas pelo comando do Chelsea

Iraola, Marco Silva e Oliver Glasner também estão nos planos dos Blues

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Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 11/05/2026
13:22
Filipe Luís pode comandar o Flamengo contra o Vasco
imagem cameraFilipe Luís em coletiva de imprensa no Mundial (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
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Filipe Luís, ex-técnico do Flamengo e ex-lateral do Chelsea, concorre com Xabi Alonso e Cesc Fàbregas para assumir o comando dos Blues na próxima temporada. O brasileiro, livre no mercado desde março após um ciclo vitorioso no clube carioca, integra a "lista curta" de candidatos da diretoria londrina, segundo o jornalista Fabrizio Romano. No entanto, a falta de uma certificação obrigatória na Inglaterra pode atrasar seus planos.

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O clube inglês já iniciou o processo de seleção do próximo técnico permanente e começou a sondar potenciais substitutos para Liam Rosenior, demitido no mês passado. Andoni Iraola, Marco Silva e Oliver Glasner também estão nos planos do Chelsea.

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Livre no mercado desde março, quando encerrou um ciclo vitorioso no Flamengo, Filipe Luís carrega um currículo recente de dar inveja: conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro na mesma temporada. Em 100 jogos no comando do clube carioca, acumulou 63 vitórias, 21 empates e apenas 16 derrotas.

Filipe Luís tem concorrência de grandes nomes

Além de Filipe Luís, outro ex-jogador do Chelsea está na mira da diretoria: Cesc Fàbregas, atualmente no Como. Os dois nomes são admirados internamente e representam apostas em jovens treinadores com vínculo afetivo com o clube.

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No entanto, a situação do brasileiro é mais complexa. Filipe Luís ainda não possui a Licença Uefa Pro, documento obrigatório para técnicos principais na Premier League e nas grandes ligas europeias. Sem ele, o brasileiro poderia atuar apenas como auxiliar técnico em Londres. Ciente da exigência, Filipe já iniciou o processo para obter a certificação e conta com o suporte jurídico da CBF para agilizar os trâmites administrativos.

Enquanto a questão burocrática não se resolve, o Chelsea se protege. Segundo informações, o clube já encaminha conversas com Xabi Alonso, ex-técnico do Real Madrid, para a próxima temporada. Alonso, que também já defendeu o Liverpool e o Real Madrid, é visto internamente como uma aposta de peso para recolocar os Blues no topo do futebol inglês.

Andoni Iraola, que deixará o Bournemouth no final da temporada, confirmou sua saída e é a primeira opção do Crystal Palace para substituir Glasner. No entanto, o espanhol de 43 anos está ponderando seu futuro em meio ao interesse tanto do Palace quanto do Chelsea – e não descarta começar a próxima temporada sem clube, o que o deixaria disponível para assumir eventuais vagas no meio do ano.

Marco Silva, por sua vez, tem contrato com o Fulham até o fim da temporada. Recebeu uma proposta de renovação por mais três anos, mas também tem opções no exterior, incluindo clubes da Arábia Saudita.

Enquanto o imbróglio burocrático persiste, Filipe Luís não carece de interessados. Clubes que não exigem a licença imediata ou atuam fora das chamadas Big Five monitoram de perto sua situação. Entre os destinos possíveis estão Watford, QPR e Middlesbrough, da Championship inglesa, além do Fenerbahçe, da Turquia, que surge como um destino forte com um projeto que agrada ao treinador.

Filipe Luís Flamengo Internacional
Filipe Luís durante jogo do Flamengo contra o Internacional pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O futuro de Filipe Luís parece ser, inevitavelmente, o futebol europeu. A dúvida é se o desembarque será pela porta da frente de Stamford Bridge ou através de uma escala em mercados emergentes para consolidar sua formação acadêmica. Espera-se que um novo técnico principal seja nomeado bem antes do início da pré-temporada, no início de julho.

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