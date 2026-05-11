Antes de decisão, torcida do Barcelona protagoniza cena engraçada

Barcelona e Real Madrid se enfrentaram neste domingo (10). Em partida que valia o título da La Liga, os Culés levaram a melhor e conquistaram o troféu. No entanto, antes mesmo da bola rolar, os catalães protagonizaram uma cena memorável: alguns torcedores acertaram pedras no ônibus do próprio time.

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Barcelona conquista o segundo título de La Liga seguido (Foto: Divuulgação/FCBarcelona)

Como essa confusão aconteceu

O ônibus do Barcelona teve uma das janelas danificada após o arremesso de pedras. O veículo do Real Madrid teve o vidro da porta quebrado durante os ataques. Nenhum jogador do Barcelona ficou ferido. Por outro lado, não houve confirmações de atingidos pelo clube Madrilenho.

De acordo com a imprensa espanhola, parte da torcida do Barcelona teria confundido o ônibus do próprio clube com o veículo do Real Madrid durante a movimentação nas proximidades do estádio. Outros episódios semelhantes já haviam ocorrido nesta temporada envolvendo torcedores do Barcelona em partidas contra o Atlético de Madrid, pela Copa do Rei e pela Champions League. Na ocasião, o ônibus da equipe comandada por Diego Simeone também sofreu ataques na chegada ao estádio.

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O El Clásico deste domingo definiu o título da La Liga nesta temporada. Com a vitória do Barcelona por 2 a 0, em casa, sobre o Real Madrid, os Culés conquistaram o bicampeonato. A equipe treinada por Hansi Flick conquistou o 29° título espanhol de sua história.

Barcelona, Real Madrid, Villarreal e Atlético de Madrid já garantiram as vagas para a próxima edição de Champions League. Real Bétis continua buscando classificação para uma competição europeia.

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Como foi Barcelona x Real Madrid?

O Barcelona iniciou o clássico de forma avassaladora e precisou de pouco tempo para construir a vantagem. Logo aos 8 minutos, Rashford abriu o placar com um golaço de falta, acertando o canto de Courtois. A pressão continuou e, aos 17, Ferran Torres ampliou após uma linda jogada: Dani Olmo foi lançado na área e serviu o companheiro com um passe de calcanhar para o fundo das redes. O Real Madrid ainda teve a chance de diminuir aos 23 minutos com Gonzalo García, que saiu cara a cara com o goleiro, mas desperdiçou a oportunidade de recolocar os merengues no jogo.

A etapa final teve um ritmo mais morno, com o Barcelona controlando a posse e o Real Madrid demonstrando o abatimento físico e psicológico da crise que assola o vestiário de Arbeloa. Aos 10 minutos, Ferran Torres quase marcou o terceiro, mas parou em um milagre de Courtois. O Real chegou a balançar as redes aos 17 com Bellingham, mas o lance foi anulado por impedimento. Com o passar do tempo, as equipes pareceram conformadas com o placar, e o estádio deu início ao coro de "Campeones".