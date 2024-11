Resultados do futebol de ontem (14/11/2024)

Entre os resultados do futebol de ontem, quinta-feira (14), o destaque foi para o empate do Brasil com a Venezuela fora de casa. Além disso, o Paraguai venceu a Argentina, e tivemos bons jogos na Uefa Nations League também.

Resultados do futebol de quinta-feira, 14 de novembro de 2024

Resultado do jogo do Brasil

A Seleção Brasileira até que fez uma boa partida diante da Venezuela, mas abusou da sorte — e dos erros — e ficou só no empate por 1 a 1, em jogo válido pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Raphinha abriu o marcador no fim do primeiro tempo, mas Segovia empatou no começo da etapa final. A chance da vitória escapou, quando Vinicius Jr perdeu um pênalti no segundo tempo. Com o resultado, o Brasil chegou aos 17 pontos e ocupa provisoriamente a terceira colocação.

Resultados das Eliminatórias Sul-Americanas

Venezuela 1 x 1 Brasil

Paraguai 2 x 1 Argentina

Equador 4 x 0 Bolívia

Resultados do futebol: Tonali foi o autor do gol da Itália contra a Bélgica (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

Resultados da UEFA Nations League

Cazaquistão 0 x 2 Áustria

Armênia 0 x 1 Ilhas Faroé

França 0 x 0 Israel

Eslovênia 1 x 4 Noruega

Bélgica 0 x 1 Itália

Grécia 0 x 3 Inglaterra

Irlanda 1 x 0 Finlândia

Macedônia do Norte 1 x 0 Letônia

Resultados das Eliminatórias Asiáticas

Austrália 0 x 0 Arábia Saudita

Coréia do Norte 2 x 3 Irã

Kuwait 1 x 3 Coreia do Sul

Catar 3 x 2 Uzbequistão

Resultados do Campeonato Uruguaio

Danubio 0 x 0 Cerro

Boston River 1 x 0 Rampla Juniors

Montevideo Wanderers x Peñarol

Resultado do Amistoso

Malta 2 x 0 Liechtenstein

Resultados das Eliminatórias da Oceania

Papua Nova Guiné 3 x 3 Fiji

Samoa x Taiti