De virada e com golaço de bicicleta, Paraguai vence Argentina

O Paraguai venceu a Argentina por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira (14), no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, La Albirroja entrou na zona de classificação - sexto lugar -, com 16 pontos, enquanto La Albiceleste permanece na liderança, com 22 pontos conquistados.

O gol de empate do Paraguai foi marcado por Sanabria, de bicicleta. Este foi o primeiro gol de bicicleta da história marcado pelo Paraguai em Eliminatórias, e também o primeiro gol de bicicleta sofrido pela Argentina na competição.

Primeiro tempo

Os argentinos começaram o jogo com tudo. Tiveram o controle do jogo e pressionaram o Paraguai, que adotou uma estratégia mais defensiva. Aos 10 minutos, Enzo Fernández recuperou a bola e lançou para Lautaro marcar o primeiro gol do jogo. O VAR até revisou o posicionamento do atacante, mas o gol acabou sendo validado. Entretanto, os paraguaios responderam rápido e com estilo: aos 19, Sanabria recebeu cruzamento da direita e empatou o jogo com uma linda bicicleta. O primeiro tempo seguiu com chances para ambos os lados, mas sem mais alterações no placar.

Segundo tempo

O Paraguai voltou com tudo na segunda etapa e marcou o segundo gol, logo no primeiro minuto, com Alderete. O zagueiro subiu mais que todo mundo e cabeceou no contrapé de Dibu Martínez. Na sequência, a Argentina criou mais oportunidades, mas não conseguiu empatar o jogo. No fim, os paraguaios derrotaram a líder das Eliminatórias e entraram na zona de classificação para a Copa do Mundo de 2026.

O que vem pela frente

Agora, a Argentina começa a preparação para o último jogo do ano. Na próxima terça-feira (19), o time encara o Peru, às 21h (de Brasília), na La Bombonera, em Buenos Aires, pela 12ª rodada das Eliminatórias. Por outro lado, o Paraguai visita a Bolívia, também na terça, às 17h (de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto, em La Paz, pela 12ª rodada das Eliminatórias.

Messi caído durante confusão entre Argentina e o Paraguai nas Eliminatórias (Foto: Daniel Duarte/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

PARAGUAI 2 X 1 ARGENTINA

11ª RODADA - ELIMINATÓRIAS PARA A COPA DO MUNDO

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 14 de novembro de 2024, às 20h30 (de Brasília).

📍 Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR).

🥅 Gols: Lautaro (10'/1ºT ); Sanabria (19'/1ºT ) e Alderete (1'/ 2ºT )

🟨 Cartões amarelos: Alderete, Cubas (PAR); Otamendi (ARG).

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

PARAGUAI (Técnico: Gustavo Alfaro)

Gatito Fernández; Velásquez, Gustavo Gómez, Alderete, Junior Alonso; Cubas, Diego Gómez(Romero), Bobadillha(Villasanti), Almirón(Kaku Romero), Enciso(Sosa); Sanabria(Pitta).

ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)

Dibu Martínez, Molina(Montiel), Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández(Paredes), Alexis Mac Allister(Garnacho); Messi, Lautaro e Julián Álvarez(Castellanos).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (BRA).

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires e Rafael da Silva Alves (BRA).

4️⃣ Quarto árbitro: Rafael Rodrigo Klein (BRA).

🖥️ VAR: Rodolpho Toski (COL).

