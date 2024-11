Resultados do futebol de ontem (26/11/2024)

Entre os resultados do futebol de ontem, terça-feira (26), o destaque foi a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras no Allianz Parque. Além disso, houve outros jogos importantes por Brasileirão, Champions League e mais.

Resultados do futebol de terça-feira, 26 de novembro de 2024

Resultados do Brasileirão

Fluminense 0 x 0 Criciúma

Fortaleza 0 x 0 Flamengo

Atlético-MG 2 x 3 Juventude

Palmeiras 1 x 3 Botafogo

Resultados do futebol: PSG perde outra na Champions League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Resultados da UEFA Champions League

Slovan Bratislava 2 x 3 Milan

Sparta Praga 0 x 6 Atlético de Madrid

Barcelona 3 x 0 Brest

Bayer Leverkusen 5 x 0 RB Salzburg

Bayern de Munique 1 x 0 Paris Saint-Germain

Internazionale 1 x 0 RB Leipzig

Manchester City 3 x 3 Feyenoord

Sporting 1 x 5 Arsenal

Young Boys 1 x 6 Atalanta

Resultados da UEFA Youth League

Young Boys sub-19 2 x 4 Atalanta sub-19

Bayern de Munique sub-19 2 x 5 PSG sub-19

Resultados da Champions League Asiática

Vissel Kobe 3 x 2 Central Coast Mariners

Ulsan Hyundai 1 x 3 Shanghai SIPG

Shandong Taishan 1 x 0 Johor

Buriram United 0 x 3 Kawasaki Frontale

Al-Shorta 1 x 3 Al-Wasl

Al-Sadd 1 x 1 Al-Hilal

Resultados da Copa do Rei da Espanha

Manises 0 x 3 Getafe

Parla Escuela 0 x 1 Valencia

Resultados da Copa do Brasil sub-20

Ceará sub-20 0 x 2 Palmeiras sub-20

Resultado de Palmeiras x Botafogo

O Botafogo derrotou o Palmeiras por 3 a 1 nesta terça-feira (26), no Allianz Parque, e reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro a duas rodadas do fim. Os gols do Glorioso foram marcados por Gregore, em jogada ensaiada, Savarino e Adryelson. Richard Ríos, nos acréscimos, descontou.

Com a vitória, o time comandado por Artur Jorge chegou a 73 pontos e depende apenas de si para conquistar o título. O Palmeiras, por sua vez, permanece na vice-liderança, com 70 pontos.