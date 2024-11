Ídolo do Corinthians revela quantia que irá doar em ‘vaquinha’ da Neo Química

O Corinthians estuda viabilizar a criação de uma "vaquinha" para arrecadar dinheiro em busca de quitar a dívida da Neo Química Arena. Em meio a ação da diretoria alvinegra, o ídolo do clube, Emerson Sheik, se comprometeu a realizar uma doação.

Na última segunda-feira (25), Augusto Melo, atual presidente do Corinthians, esteve presente no programa SBT Sports e abordou o assunto. Durante a divulgação do projeto, o mandatário foi interrompido pelo campeão mundial com o clube, que se comprometeu a doar R$ 10 mil reais, caso a iniciativa de fato aconteça.

- Vou fazer uma doação generosa. A doação será R$ 10 mil para o clube - disse o ex-jogador.

Ao continuar a falar sobre o tema, Augusto Melo pediu para que os torcedores tivessem calma. A iniciativa ainda não foi viabilizado, e por isto, o mandatário alertou os interessados a participar da vaquinha terem cuidado com possíveis golpes. Além disso, ele também deu a torcida Gaviões da Fiel, idealizadora do projeto.

- Quero deixar bem claro que essa ideia é original da Gaviões da Fiel, que teve nossa autorização. Mas vamos ser claros aqui, queria pedir calma aos torcedores, ainda vai sair o pix direto com a Caixa Econômica. Por enquanto ainda não tem nada certo, então tomem cuidado com possíveis golpes. A iniciativa ainda vai ser anunciada, no dia certo e vai ser histórico, uma torcida doar uma arena para o clube de coração - disse o atual presidente do Corinthians.

Vaquinha

A ideia do projeto de arrecadação de fundos para a quitação da dívida da Neo Química Arena ganhou vida no último mês. No dia 18 de outubro, dirigentes do Corinthians junto com membros da Gaviões da Fiel assinaram protocolo junto a Caixa Econômica Federal para dar vida ao projeto.

Uma conta PIX deve ser criada pela instituição até o próximo mês. O próprio clube será o responsável por compartilhar os dados. A previsão é de que a campanha tenha seis meses de duração e possa arrecadar entre R$ 500 e R$ 700 milhões.