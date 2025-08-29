Responsável por queda de Mourinho acerta ida para o Fenerbahçe
Técnico português foi demitido nesta quinta-feira (29) após eliminação na Champions League
- Matéria
- Mais Notícias
A eliminação do Fenerbahçe nos playoffs da Champions League, que culminou na demissão de José Mourinho, passou pelos pés de Kerem Akturkoglu. Horas após a queda do técnico português, o jogador do Benfica está próximo de acertar a transferência justamente para o clube turco.
Relacionadas
- Futebol Internacional
João Félix faz três, Cristiano Ronaldo marca, e Al-Nassr vence o Al Taawoun
Futebol Internacional29/08/2025
- Futebol Internacional
Xabi Alonso assume chances de Vini Jr na reserva do Real Madrid: ‘Tem impacto’
Futebol Internacional29/08/2025
- Futebol Internacional
Samir estreia com camisa do Al Najmah e terá reencontro com Cristiano Ronaldo
Futebol Internacional29/08/2025
➡️ Luis Enrique sobre enfrentar o Barcelona na Champions: ‘Não estou feliz’
O meio-campista anotou o único gol da eliminatória, já na volta, no Estádio da Luz, em meio a negociações com o próprio Fener. Segundo a imprensa europeia, as conversas avançaram nesta sexta-feira (29), e a tendência é de que o jogador vire um dos reforços dos Canários Amarelos - algo que Mourinho solicitava com constância.
A transferência deve custar 22,5 milhões de euros fixos (R$ 142,7 milhões na cotação atual), além de 2,5 milhões de euros distribuídos em bônus de metas a serem alcançadas pelo atleta. O valor, inclusive, é superior à multa rescisória paga pelo Fenerbahçe ao "Special One": 15 milhões de euros (R$ 95,1 milhões) pela antecipação do fim de seu contrato.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
📋 A trajetória de Mourinho pelo Fenerbahçe
Em sua passagem pelos Canários, José Mourinho disputou 62 partidas, mas não conquistou títulos com a equipe turca. Ainda assim, o comandante português deixa o clube com um aproveitamento de 67,2%, que representa um dado positivo.
Desde que deixou o Manchester United em 2018, José Mourinho assumiu trabalhos no Tottenham, Roma e Fenerbahçe. Nesse período, o treinador conquistou apenas um título de Conference League à frente do time da capital da Itália.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias