Responsável por queda de Mourinho acerta ida para o Fenerbahçe

A eliminação do Fenerbahçe nos playoffs da Champions League, que culminou na demissão de José Mourinho, passou pelos pés de Kerem Akturkoglu. Horas após a queda do técnico português, o jogador do Benfica está próximo de acertar a transferência justamente para o clube turco.

O meio-campista anotou o único gol da eliminatória, já na volta, no Estádio da Luz, em meio a negociações com o próprio Fener. Segundo a imprensa europeia, as conversas avançaram nesta sexta-feira (29), e a tendência é de que o jogador vire um dos reforços dos Canários Amarelos - algo que Mourinho solicitava com constância.

A transferência deve custar 22,5 milhões de euros fixos (R$ 142,7 milhões na cotação atual), além de 2,5 milhões de euros distribuídos em bônus de metas a serem alcançadas pelo atleta. O valor, inclusive, é superior à multa rescisória paga pelo Fenerbahçe ao "Special One": 15 milhões de euros (R$ 95,1 milhões) pela antecipação do fim de seu contrato.

José Mourinho durante o jogo entre Fenerbahçe e Benfica (Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP)

📋 A trajetória de Mourinho pelo Fenerbahçe

Em sua passagem pelos Canários, José Mourinho disputou 62 partidas, mas não conquistou títulos com a equipe turca. Ainda assim, o comandante português deixa o clube com um aproveitamento de 67,2%, que representa um dado positivo.

Desde que deixou o Manchester United em 2018, José Mourinho assumiu trabalhos no Tottenham, Roma e Fenerbahçe. Nesse período, o treinador conquistou apenas um título de Conference League à frente do time da capital da Itália.

