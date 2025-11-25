Manchester City tropeça e conhece a primeira derrota na Champions League
Apesar do revés, Citizens continuam no top-8 da competição
- Matéria
- Mais Notícias
O Manchester City, jogando no Etihad Stadium e diante de seus torcedores, deixou o campo com um gosto amargo nesta terça-feira (25), pela 5ª rodada da Champions League. A equipe de Pep Guardiola foi derrotada por 2 a 0 pelo Bayer Leverkusen, que marcou com Grimaldo e Patrik Schick.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Marcos Leonardo marca dois, e Al-Hilal goleia na Champions League asiática
Futebol Internacional25/11/2025
- Futebol Internacional
La Liga encerra mês de experiências e aproxima fãs brasileiros do futebol espanhol
Futebol Internacional25/11/2025
- Lance! Biz
Gastos com direitos de transmissão vão superar R$ 500 bilhões; entenda
Lance! Biz25/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Com o resultado, o City sofreu sua primeira derrota na Champions e saiu do grupo de invictos da competição. Agora, apenas Inter, Arsenal e Bayern mantêm a invencibilidade — sendo que Arsenal e Bayern se enfrentam nesta quarta-feira (26), o que deve tirar mais um time da lista.
A derrota, embora dura, refletiu o desempenho da partida. Não porque o City jogou mal o suficiente para merecer perder, mas porque o Leverkusen fez um grande jogo. Os alemães conseguiram equilibrar o duelo, registrando 45% de posse mesmo atuando fora de casa, e mostraram eficiência nas poucas oportunidades criadas.
Outra explicação para o resultado passa pela escalação alternativa utilizada por Guardiola. O City iniciou o jogo com nomes menos frequentes no time titular, como o goleiro Trafford, Oscar Bobb, Aït-Nouri e Khusanov. No segundo tempo, Doku, Phil Foden, Haaland e Cherki foram chamados para tentar mudar o panorama, mas não conseguiram alterar o placar.
Bayer Leverkusen faz grande jogo
Vivendo um processo de reconstrução, o Bayer Leverkusen conquistou um triunfo de peso no Etihad. Após um início de temporada turbulento sob Erik ten Hag, a equipe reencontrou regularidade e hoje ocupa a 3ª posição no Campeonato Alemão.
Na Champions League, a vitória foi a segunda da equipe, que agora entra de vez na zona de classificação aos playoffs. O resultado também coloca o Leverkusen a apenas um ponto do grupo das oito melhores campanhas, aproximando o time de uma vaga direta nas oitavas de final.
A atuação coletiva foi o ponto mais forte da equipe alemã. Entre os 11 titulares, apenas três tiveram desempenho abaixo da média, segundo análises estatísticas. O grande destaque individual foi o goleiro Flekken, responsável por evitar o ímpeto ofensivo dos Citizens. Com nota 9.9 no Sofascore, ele brilhou diante de um City que finalizou 19 vezes ao longo da partida.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias