Luis Enrique sobre enfrentar o Barcelona na Champions: ‘Não estou feliz’

O técnico Luis Enrique demonstrou não estar contente em enfrentar o Barcelona no comando do PSG pela fase de liga da Champions League. Em entrevista coletiva na véspera do duelo contra o Toulouse, válido pela 3ª rodada da Ligue 1, o espanhol comentou sobre o sorteio realizado na quinta-feira (28).

— É um sentimento positivo e negativo. É bonito voltar a Barcelona, porque é a minha casa e é um clube que busca jogar muito bem futebol, com muitos jogadores de qualidade e um estilo muito ofensivo. É especial disputar esse tipo de partida. Mas, ao mesmo tempo, se devo falar com o coração, enfrentar o time que mais me ajudou não me deixa contente. É um sentimento difícil de explicar — disse o técnico.

Em sua época como técnico do Barcelona, Luis Enrique conduziu estrelas como Neymar, Suárez e Messi ao título da Champions em 2014/15 - clube conquistou a tríplice coroa. Posteriormente, viria a acumular duas passagens pela seleção da Espanha, antes de assumir o Paris Saint-Germain.

O confronto entre Barcelona e PSG será um dos destaques da Champions League, onde os clubes se reencontram pela primeira vez no novo formato da competição. Com craques na disputa pelo prêmio da Bola de Ouro, como Raphinha, Yamal, Vitinha e Dembélé, ambos os clubes chamam atenção pelo estilo de jogo ofensivo e a qualidade dos atletas.

Luis Enrique comemora título do PSG na Champions League com camisa em homenagem à filha falecida em 2019 (Foto: Franck Fife/AFP)

Os dois times protagonizaram alguns dos jogos mais marcantes da Champions nos últimos anos. Em 2017, o Barça venceu por 6 a 1 no Camp Nou, revertendo um 4 a 0 sofrido na ida — partida que ficou conhecida como "La Remontada". Já em 2021, foi o Paris quem avançou, vencendo por 4 a 1 fora de casa, com atuação de destaque de Kylian Mbappé.

A última vez em que as equipes se enfrentaram na Champions foi nas quartas de final da temporada 2023/24, quando o Barcelona venceu o PSG por 3 a 2 no Parque dos Príncipes, mas tomou a virada na goleada por 4 a 1, em casa, com dois gols de Mbappé.

Confira os confrontos do PSG na fase de liga da Champions League

✅ Time: PSG

ADVERSÁRIOS

⚽ Bayern (C)

⚽ Barcelona (F)

⚽ Atalanta (C)

⚽ Bayer Leverkusen (F)

⚽ Tottenham (C)

⚽ Sporting (F)

⚽ Newcastle (C)

⚽ Athletic Bilbao (F)

