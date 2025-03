Na mira do futebol árabe, Vini Jr não quer sair do Real Madrid - e a recíproca é verdadeira. Isso porque Florentino Pérez está preparado para decretar a renovação do contrato do brasileiro mais uma vez. Mesmo com vínculo até o meio de 2027, o camisa 7 é valorizado internamente e, para não haver riscos de perdê-lo, o clube da capital irá realizar nova extensão.

Quando assinou sua última renovação, em 2022, Vini foi comprometido a receber um montante de 75 milhões de euros (R$ 464 milhões) líquidos pelas cinco temporadas. Sendo assim, o salário do brasileiro fica na casa dos 15 milhões de euros por ano (R$ 92 milhões). Agora, informações do jornal espanhol 'As' apontam que ele quer um aumento de, pelo menos, cinco milhões de euros anuais no novo acordo.

Desta forma, Vini Jr passaria a receber, em média, 20 milhões de euros (R$ 123 milhões) por ano do Real Madrid. Isso pensando, claro, por baixo. A proposta do Fundo de Investimento Público (PIF) para o brasileiro é de um bilhão de euros (R$ 6 bilhões), além de embaixador da Copa do Mundo de 2034.

- Em breve a renovação será concluída. Eu tenho contrato até 2027. Tenho tempo de sobra, então não temos que correr. Florentino Pérez confia em mim e eu confio nele. Eu confio em todos do clube. Estou aqui para fazer tudo por eles - disse Vini Jr à 'TNT Sports'.

Vini Jr. comemora gol em Atalanta x Real Madrid (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Ídolo do Real Madrid, Vini Jr foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa na última temporada. O brasileiro se mantém determinado em voltar ao topo, visto que já são 17 gols e oito assistências ao longo de 30 partidas em 2024/25. Seu próximo compromisso será nesta terça-feira (4), contra o rival Atlético de Madrid, pela ida das oitavas de final da Champions League.

Qual é a proposta do árabes para tirar Vini Jr do Real Madrid?

Visando aumentar a influência da Copa do Mundo de 2034, o Fundo de Investimento Público (PIF) não pretende poupar esforços para contratar Vinicius Júnior. Inicialmente, o destino seria o Al Ahli, de Mahrez, Roberto Firmino, e companhia. Os sauditas estão dispostos a pagarem um bilhão de euros (R$ 6 bilhões) em cinco anos entre salários e bonificações.