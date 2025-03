Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira (4), pelo jogo de ida das oitavas da Champions League. O jogo promete ser um dos mais emocionantes desta fase da competição. No entanto, ambas as equipes lidam com a possibilidade de perder jogadores importantes para a partida de volta, no Wanda Metropolitano, devido ao excesso de cartões amarelos.

Jogadores pendurados de Real Madrid e Atlético

O Real Madrid, tem Bellingham suspenso e cinco jogadores - Camavinga, Endrick, Modrić, Tchouaméni e Rüdiger - além do técnico Carlo Ancelotti, correndo o risco de suspensão. Militão, embora ausente por lesão, também enfrenta a mesma ameaça.

O Atlético de Madrid, por sua vez, tem preocupações menores, mas significativas. Correa e Giménez estão em risco de suspensão para o jogo de volta se receberem cartões amarelos. Giménez, já no segundo ciclo de cartões amarelos, precisa de apenas dois para ser suspenso. Um cartão amarelo no Bernabéu o deixaria fora do jogo de volta, e uma progressão na competição poderia resultar em outra suspensão.

A política da UEFA de limpar o registro de cartões amarelos ao final dos quartos de final oferece algum alívio. No entanto, a proximidade dos jogos decisivos aumenta a pressão sobre os jogadores para manterem a disciplina. Clement Turpin, o árbitro designado para o confronto, conhecido por sua abordagem equilibrada, já exibiu oito cartões amarelos em cinco partidas da Liga dos Campeões nesta temporada.

Jude Bellingham e Marcos Llorente Atlético de Madrid x Real Madrid. (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

