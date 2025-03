O atacante Vini Jr. foi o escolhido pelo Real Madrid para falar com a imprensa antes da partida contra o Atlético de Madrid, pelas oitavas da Champions League, nesta terça-feira. Um dos assuntos abordados na coletiva foi a sua ausência na Bola de Ouro, prêmio dado pela Revista France Football ao melhor jogador do mundo.

A cerimônia ocorreu em 28 de outubro e, desde então, Vini Jr. não falou mais com a imprensa. Nesta segunda-feira, foi a primeira vez que o brasileiro pode esclarecer algumas polêmicas sobre o prêmio, que foi conquistado por Rodri, do Manchester City.

- O clube decidiu, eu faço o que o clube me disser para fazer. Eles me pediram para ficar em Madri e eu fiquei tranquilo - disse Vini Jr. sobre ausência na Bola de Ouro.

Vini Jr. não evitou qualquer pergunta sobre o assunto. Ele explicou se realmente se sentiu traído por ter sido superado pelo volante Rodri, do Manchester City. O brasileiro era um dos favoritos a levar o prêmio, e recebeu apoio de diversos jogadores após o resultado vir à tona.

- Não me senti traído porque as pessoas votam no que acreditam. Eu tenho meus pensamentos, meus companheiros também, muita gente me dá muito apoio para continuar jogando e eu nunca sonhei em ganhar a Bola de Ouro, mas é claro que quando você está perto de ganhar, você quer ganhar, mas terei muitas oportunidades de ganhar mais títulos, estou aqui para ganhar muito mais.

Após derrota para o Betis, o Real Madrid volta suas atenções ao clássico das oitavas da Champions League. A equipe entra em campo nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), contra o Atlético de Madrid, em casa.

Rodri x Vini Jr.: entenda a polêmica da Bola de Ouro

Mesmo sendo indicado por todos os jornais europeus como favorito, Vini ficou sabendo que perderia para Rodri na manhã do evento, e a delegação do Real Madrid sequer viajou para Paris, onde foi realizada a cerimônia. No palco, a informação se confirmou, e o volante do Manchester City foi escolhido o Bola de Ouro.

Desde então, Rodri e os torcedores do Manchester City têm provocado o brasileiro em toda a oportunidade. A mais recente foi nos playoffs da Champions League, quando o Real Madrid eliminou a equipe inglesa.

A torcida presente no estádio ergueu uma faixa em tom provocativo com uma foto do volante Rodri beijando a Bola de Ouro ao lado da frase "Stop Crying Your Heart' Out", nome de uma música da banda Oasis.

A música é uma das faixas do álbum "Heathen Chemistry", lançado em 2002 pela banda que tem como componentes os irmãos Liam e Noel Gallagher, líderes do grupo e torcedores fanáticos do Manchester CIty. Em uma tradução rápida e contextualizada, a frase ficaria "Pare de chorar", em alusão ao episódio relacionado com a premiação da Bola de Ouro, que ocorreu em outubro de 2024.

O suposto "choro" seria a não-ida da delegação do Real Madrid à gala que receberia os indicados e possíveis premiados no evento organizado pela Uefa, em Paris. A decisão foi tomada pelo presidente Florentino Pérez após saber que nem Vini Jr e nem o lateral direito Dani Carvajal receberiam a Bola de Ouro, com o prêmio dado para Rodri.