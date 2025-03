Real Madrid x Atlético de Madrid: qual o tamanho da disparidade financeira?

Estádio Santiago Bernabéu: As reformas no estádio do Real Madrid aumentaram significativamente a capacidade e as oportunidades de receita, elevando os ganhos de matchday para €248 milhões, um aumento de 103% em relação ao ano anterior.

​Força comercial: O Real Madrid registrou um aumento de 20% em receitas comerciais, atingindo €482 milhões, impulsionado por novas parcerias e aumento na venda de produtos licenciados.​