Renegado no Flamengo, Alcaraz é exaltado na Inglaterra: ‘Joia preciosa’

Carlos Alcaraz fez seu primeiro jogo com a camisa do Everton neste sábado (8), no duelo contra o Bournemouth, pela quarta rodada da Copa da Inglaterra, depois de sua saída por empréstimo do Flamengo. Apesar da derrota por 2 a 0, o argentino foi destaque na equipe, recebeu muitos elogios da imprensa inglesa e do técnico David Moyes.

continua após a publicidade

➡️ Liverpool é derrubado por lanterna da segunda divisão inglesa na Copa da Inglaterra

O jornal "Daily Mail" ficou impressionado com a estreia de Alcaraz, que entrou no segundo tempo da partida e mudou totalmente o ritmo da partida, fazendo o Everton ser bastante superior em campo. O argentino comandou as ações ofensivas do clube de Liverpool e ficou perto de marcar em cobrança de falta.

- O Everton achou uma pedra preciosa em Carlos Alcaraz, emprestado pelo Flamengo. O clube vem recrutando jogadores errados já há alguns anos, mas agora parecem ter encontrado um bom. O argentino teve uma estreia impressionante [...] e teve um impacto gigante no jogo de sábado - escreveu o diário inglês, que complementou:

continua após a publicidade

- Antes de sua entrada, que aconteceu no intervalo, o Everton não tinha criado nada e estava perdendo merecidamente por 2 a 0. Depois, eles acertaram a trave três vezes e tiveram muito azar ao não marcarem ao menos um gol. Em sua primeira jogada, Alcaraz passou por dois jogadores e recebeu uma falta, que ele mesmo cobrou perto da trave.

Alcaraz não só foi bem visto pela imprensa, como também foi elogiado pelo técnico do time de Liverpool.

- Ele nos deu um elemento diferente em campo. Nos deu mais opções de jogadas, o que nos tornou mais imprevisíveis. Estou feliz com o que ele mostrou, e seu chute na falta foi excelente. Nosso time de recrutamento já sabia da qualidade dele, e também o conhecíamos pelo que ele fez no Southampton. Acho que ele começou muito bem conosco aqui - disse David Moyes.

continua após a publicidade

Flamengo emprestou Alcaraz ao Everton

No final de janeiro, o Flamengo divulgou uma nota informando sobre o empréstimo do meia Carlos Alcaraz ao Everton, da Inglaterra. O acordo tem cláusula de compra obrigatória condicionada ao cumprimento de metas estabelecidas entre as partes.

A contratação de Alcaraz pelo Flamengo foi a mais cara da história do clube. Para ter o argentino, o Rubro-Negro desembolsou 20 milhões de dólares (R$ 110,6 milhões) para o Southampton. O meio-campista chegou ao Rubro-Negro em agosto de 2024, mas não se firmou na equipe, encerrando a temporada com dois gols e duas assistências em 18 jogos.

Nesta temporada, o meia fez sua estreia oficial em 2025 diante do Sampaio Corrêa, no Campeonato Carioca. O Flamengo venceu o adversário por 2 a 0, e o segundo gol foi marcado pelo próprio argentino.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional