Jornalista reage eliminação precoce do Liverpool na Copa da Inglaterra

A Copa da Inglaterra fez mais um time grande do país de vítima neste domingo (9). Um dia depois a eliminação do Chelsea, foi a vez do Liverpool também se despedir do torneio. O líder da Premier League caiu de forma inesperada ao perder para o Plymouth Argyle, lanterna da segunda divisão do futebol inglês, por 1 a 0, fora de casa.

continua após a publicidade

➡️ Time da Premier League faz almoço brasileiro com feijoada e pudim; veja o vídeo

➡️ Titular do Real Madrid é desfalque para confronto com o City na Champions

O jornalista Leonardo Bertozzi, da ESPN, reagiu ao feito nas redes sociais. O comunicador destacou a partida do coleiro Conor Hazard, que foi o principal responsável por parar o ataque do Liverpool no confronto. O arqueiro realizou grandes defesa e não deixou a equipe de Arne Slot balançar as redes.

- Uma tarde histórica! Conor Hazar fecha o gol e o Plymouth elimina o Liverpool da FA Cup - publicou o jornalista nas redes sociais.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi a eliminação do Liverpool aconteceu?

A partida foi marcada por um amplo domínio da posse de bola da equipe de Arne Slot. Contudo, o Liverpool encontrou dificuldade durante todo o confronto de furar a defesa adversária. Mas quando conseguia criar boas chances de gols, os atacantes do clube paravam em Conor Hazard, que viveu tarde inspirada na Inglaterra.

continua após a publicidade

O Home Park, casa do Plymouth, explodiu logo no começo do segundo tempo, quando Ryan Hardie, de pênalti, anotou o único gol do confronto. Após abrir o placar, o clube alviverde conseguiu neturalizar as ações do adversário e sacramentar a vitória. Esta foi apenas a quarta derrota do Liverpool, sob o comando de Arne Slot na temporada. O clube já havia sido superado apenas por Nottingham Forest, Tottenham e PSV antes.