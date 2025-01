O Flamengo informou o empréstimo do meia Carlos Alcaraz a um time da Premier League. Por meio de nota, o clube anunciou a ida do argentino ao Everton, da Inglaterra, no começo da tarde desta sexta-feira. Desta forma, o jogador não viaja com o elenco para Belém, onde será disputada a Supercopa Rei.

continua após a publicidade

➡️Filipe Luís projeta Flamengo para Supercopa e abre o jogo sobre estreia de Danilo

O acordo tem cláusula de compra obrigatória condicionada ao cumprimento de metas estabelecidas entre as partes. Alcaraz chegou ao Flamengo em agosto de 2024, mas não se firmou na equipe, encerrando a temporada com dois gols e duas assistências em 18 jogos.

Flamengo acerta empréstimo do meia Alcaraz para time o Everton (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

- A decisão de negociar o Alcaraz foi tomada após uma análise detalhada, considerando tanto a visão da comissão técnica quanto os interesses do clube. Trata-se de um grande jogador, mas, dentro do modelo de jogo adotado, entendemos que ele teria poucas oportunidades para desempenhar seu melhor futebol. A negociação garante uma boa oportunidade para o atleta seguir sua carreira com mais protagonismo e, ao mesmo tempo, respeita a estratégia financeira e esportiva do clube -, explicou José Boto, Diretor de Futebol do Flamengo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

A contratação de Alcaraz pelo Flamengo foi a mais cara da história do clube. Para ter o argentino, o Rubro-Negro desembolsou 20 milhões de dólares (R$ 110,6 milhões) para o Southampton, da Inglaterra.

Nesta temporada, o meia fez sua estreia oficial nesta quinta-feira diante do Sampaio Corrêa. O Flamengo venceu o adversário por 2 a 0, e o segundo gol foi marcado pelo próprio argentino. O duelo marcou o primeiro jogo do elenco profissional no Maracanã.

continua após a publicidade

Alcaraz começou entre os titulares de Filipe Luís, mas foi substituído já na reta final da partida. O outro gol rubro-negro foi marcado por Wallace Yan.

Veja a nota na íntegra

O Clube de Regatas do Flamengo informa que chegou a um acordo para a transferência, por empréstimo, do atleta Carlos Alcaraz para o Everton, da Inglaterra. O contrato prevê uma cláusula de compra obrigatória condicionada ao cumprimento de metas estabelecidas entre as partes.

"A decisão de negociar o Alcaraz foi tomada após uma análise detalhada, considerando tanto a visão da comissão técnica quanto os interesses do clube. Trata-se de um grande jogador, mas, dentro do modelo de jogo adotado, entendemos que ele teria poucas oportunidades para desempenhar seu melhor futebol. A negociação garante uma boa oportunidade para o atleta seguir sua carreira com mais protagonismo e, ao mesmo tempo, respeita a estratégia financeira e esportiva do clube", explicou José Boto, Diretor de Futebol do Flamengo.

O jogador não viajará com a delegação para a partida do próximo domingo (2), contra o Botafogo, em jogo válido pela Supercopa Rei 2025.

Torcedores reagem à decisão do Flamengo no empréstimo de Alcaraz

A notícia do empréstimo pegou os torcedores do Flamengo desprevinidos, que usaram a própria postagem do clube para comentar a decisão da diretoria. Alguns criticaram a postura dos dirigentes, principalmente após a partida contra o Sampaio Corrêa.

Já outros especularam que o possível empréstimo do meio pode significar a chegada de algum reforço. Vale lembrar que o Flamengo negocia a contratação de Jorginho, volante do Arsenal.