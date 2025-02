Um dia depois de levar o Chelsea à queda, a mística vilanesca da FA Cup fez mais um gigante da Inglaterra de vítima: o Liverpool. Líderes da Premier League de forma indiscutível, os Reds optaram por poupar boa parte dos titulares e acabaram sendo surpreendidos pelo Plymouth Argyle, lanterna da segunda divisão do país.

Em confronto truncado, o Home Park explodiu logo no começo do segundo tempo, quando Ryan Hardie, de pênalti, anotou o único gol do confronto. Esta é apenas a quarta derrota dos comandados de Arne Slot na temporada, já que haviam sido superados apenas por Nottingham Forest, Tottenham e PSV antes.

👀 COMO FOI O JOGO?

A primeira etapa do embate teve poucas emoções. Jogando em seu campo defensivo, os donos da casa procuraram neutralizar os ataques do Liverpool, que com seus reservas, encontrou poucas soluções a não ser cruzamentos para invadir a zona de perigo dos oponentes. Talvez o momento mais impressionante sob o sol de Devon acabou sendo a perda do dente por parte do zagueiro Katic, que levou uma cotovelada involuntária do companheiro Randell.

No segundo tempo, o Plymouth precisou de cerca de cinco minutos para buscar uma grande surpresa. Em bola aérea, o meia Gyabi tentou uma finalização de puxeta, mas Elliott ergueu os braços e bloqueou a bola como em um movimento de vôlei. O árbitro Sam Barrott flagrou a infração e anotou a penalidade. Na cobrança, Ryan Hardie mostrou categoria para deslocar o goleiro Kelleher e balançou as redes.

O baque do gol, talvez inesperado, fez os Reds acordarem. Uma forte pressão se iniciou, e novamente, os donos da casa "estacionaram o ônibus" para não sofrer gol. Nesta hora, surgiu a estrela do goleiro Conor Hazard, que fez duas defesas milagrosas para evitar o empate. Primeiro, em chute de Diogo Jota, fez a ponte e espalmou para escanteio; depois, nos acréscimos, correu da segunda trave para a primeira e voou para defender a cabeçada de Darwin Núñez. Defesas que levaram ao apito final e fizeram o Home Park celebrar com veemência a zebra no futebol inglês.

Jogadores do Plymouth Argyle comemoram gol sobre o Liverpool na FA Cup (Foto: Henry Nicholls / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Plymouth Argyle 1x0 Liverpool

4ª rodada - Copa da Inglaterra

📆 Data e horário: domingo, 9 de fevereiro de 2025

📍 Local: Home Park, em Plymouth (ING)

🕴️ Arbitragem: Sam Barrott (árbitro); Timothy Wood e Wade Smith (auxiliares); Sam Allison (quarto árbitro)



🥅 Gol: Ryan Hardie (PLY - 8' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Mustapha Bundu (PLY); Trey Nyoni, Isaac Mabaya, Matthew Sorinola, Maksym Talovierov e Conor Hazard (LIV)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

PLYMOUTH ARGYLE (Técnico: Miron Muslic)

Conor Hazard; Maksym Talovierov, Nikola Katic e Julio Pleguezuelo (Victor Pálsson); Matthew Sorinola, Adam Randell (Malachi Boateng), Darko Gyabi e Tymoteusz Puchacz; Ryan Hardie (Michael Obafemi) e Callum Wright; Mustapha Bundu (Muhamed Tijani)



LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Caoimhín Kelleher; James McConnell, Jarell Quansah, Joe Gomez (Isaac Mabaya [Darwin Núñez]) e Kostas Tsimikas; Harvey Elliott, Wataru Endo e Trey Nyoni (Trent Kone-Doherty); Federico Chiesa, Diogo Jota e Luis Díaz