O caso de racismo que paralisou a estreia do Liverpool na Premier League, na última sexta-feira (15), teve um desdobramento rápido. A polícia de Merseyside confirmou que um homem foi preso. O suspeito, de 47 anos, foi detido por racismo contra o atacante Antoine Semenyo, do Bournemouth. A vítima, por sua vez, foi às redes sociais e deu uma resposta emocionante sobre o caso.

A prisão e o posicionamento da polícia

A polícia local agiu rapidamente após o incidente em Anfield. Em comunicado, o Inspetor Chefe e comandante da partida, Kev Chatterton, afirmou que crimes de ódio não serão tolerados.

— A polícia de Merseyside não vai tolerar crimes de ódio de qualquer forma. Levamos incidentes como este muito a sério e, em casos como este, buscaremos proativamente ordens de banimento do futebol, junto com o clube, contra os responsáveis — disse o inspetor.

'O futebol mostrou seu melhor lado': a resposta de Semenyo

O atacante Antoine Semenyo, que apesar do ocorrido marcou dois gols na derrota por 4 a 2, usou sua conta na rede social X para agradecer o apoio recebido e dar uma lição de união.

— A noite de ontem em Anfield ficará comigo para sempre — não pelas palavras de uma pessoa, mas por como toda a família do futebol se uniu — escreveu o jogador.

— Aos meus companheiros de Bournemouth que me apoiaram naquele momento, aos jogadores e torcedores do Liverpool que mostraram seu verdadeiro caráter, aos árbitros que lidaram com tudo profissionalmente: obrigado. O futebol mostrou seu melhor lado quando mais importava. Seguimos em frente, juntos — finalizou.

Semenyo, do Bournemouth, comemora seu gol no jogo contra o Liverpool na Premier League. (Foto: Reprodução)

Clubes e Premier League se unem contra o racismo

Tanto o Liverpool quanto a Premier League emitiram comunicados condenando o racismo. O clube de Anfield afirmou que "não há lugar para o racismo e a discriminação na sociedade ou no futebol". A liga, por sua vez, confirmou que seu protocolo antidiscriminação foi seguido e que o incidente será totalmente investigado, oferecendo "apoio total ao jogador e a ambos os clubes".

