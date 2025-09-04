Reforço do Barcelona reclama: ‘Não vim para jogar no time B’

Contratado junto ao Copenhague por cerca de 2 milhões de euros na janela de transferências, Roony Bardghji, de 19 anos, falou sobre não ter sido inscrito pelo clube em La Liga, e ter treinador com o time B do Barcelona. O jogador foi enfático, e afirmou que não se transferiu ao clube blaugrana para jogar na equipe alternativa dos culés.

– Acho que não teria assinado se fosse para jogar nas categorias de base. Já joguei mais de 100 partidas em um time principal e não teria aceitado ir para um time B. Isso é coisa de vocês, não é verdade – afirmou o jovem, em declaração reproduzida pelo jornal sueco Expressen.

Bardghji foi sincero sobre inscrição, mas se mantém tranquilo

Apesar da cobrança, Bardghji demonstrou tranquilidade quanto à demora para ser registrado. O sueco lembrou que o Barcelona convive há anos com dificuldades para inscrever jogadores dentro dos limites financeiros da LaLiga.

– Desde o início, tanto o clube quanto eu sabíamos qual era o plano. Desde o primeiro dia, o fundamental foi estar no time principal. Não me afetou, porque já aconteceu outras vezes com outros jogadores. Sei que é algo com que o clube luta há anos – explicou.

Roony Bardghji é anunciado pelo Barcelona (Foto: Reprodução)

O atacante revelou confiança de que a situação será resolvida em breve e que poderá estar disponível para o próximo compromisso do Barcelona, contra o Valencia, no dia 14 de setembro. Além disso, destacou o impacto positivo de sua chegada ao clube catalão. Bardghji afirmou estar impressionado com a recepção no elenco e com a cidade.

– É como uma família. Nunca me senti assim em outros times. A cidade é fantástica, o clube é fantástico. Estou curtindo cada dia – completou.

Enquanto aguarda a regularização, Bardghji já tem presença garantida na Champions League, tendo sido incluído na lista de 23 jogadores inscritos pelo Barcelona para a fase de grupos.

