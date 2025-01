Red Bull e Atlético de Madrid anunciam parceria; saiba mais

A Red Bull, renomada fabricante de bebidas energéticas, e o Atlético de Madrid, clube de destaque no futebol espanhol, firmaram uma parceria estratégica que se estenderá até junho de 2027. O acordo, anunciado oficialmente na última sexta-feira (10), marca a entrada da Red Bull no futebol espanhol, ampliando seu envolvimento com o futebol.

A colaboração promete enriquecer a experiência dos torcedores, especialmente durante os jogos e eventos no Riyadh Air Metropolitano, estádio do Atlético de Madrid, onde a presença da Red Bull será notável.

- Estamos muito animados com esta nova parceria com a Red Bull, uma empresa que compartilha nossa paixão por grandes desafios e espetáculos. É uma honra que sua primeira experiência no futebol espanhol seja ao nosso lado. Acreditamos no esporte como uma combinação de dedicação, trabalho árduo e adrenalina que emociona os torcedores. Nossos jogadores nunca desistem; quando caem, levantam-se e seguem em frente. Esse é o espírito que une Red Bull e Atlético de Madrid, e que será demonstrado nos grandes eventos que os fãs poderão aproveitar no Riyadh Air Metropolitano - disse Óscar Mayo, Diretor de Receitas e Operações do Atlético.

A Red Bull possui vários clubes de futebol ao redor do mundo. Agora o Atlético de Madrid entra para a lista de clubes ligadas a marca, mas somente como clube patrocinado, diferente dos casos abaixo.

