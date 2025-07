Se a Copa do Mundo de Clubes tem mostrado que os clubes brasileiros podem bater de frente com os europeus, o mesmo vale para os sauditas. Após empatar com o Real Madrid na estreia, o Al-Hilal eliminou o Manchester City nas oitavas de final, ao vencer por 4 a 3, na prorrogação, e será o adversário do Fluminense, na próxima sexta-feira (4), às 16h (horário de Brasília), nas quartas de final. Uma campanha que valoriza quem decidiu atuar no país.

Esse é o caso de Matheus Machado, centroavante de 22 anos, formado nas categorias de base do Grêmio. Há cinco meses no Al-Fateh, o brasileiro exaltou o nível do futebol na Arábia Saudita em entrevista exclusiva ao Lance!.

— O nível do futebol saudita ficou bem claro nessa Copa do Mundo de Clubes. O Al-Hilal está surpreendendo, então, para mim, é uma honra fazer parte desse projeto. Vejo a liga crescendo cada vez mais, com um nível técnico cada vez mais alto. Estar participando disso é, de verdade, uma grande honra — enaltece Matheus.

Matheus Machado marcou gol da vitória contra time de Cristiano Ronaldo

Um dos grandes momentos que o centroavante gaúcho vivenciou, nesse início de trajetória na Arábia Saudita, foi a oportunidade de enfrentar Cristiano Ronaldo. Mais do que isso, Matheus marcou, aos 51 minutos do segundo tempo, o gol da vitória do Al-Fateh, por 3 a 2, sobre o Al-Nassr, em partida válida pela última rodada da liga local, no último dia 26 de maio.

— Enfrentar o Cristiano Ronaldo foi a realização de um sonho de infância, um daqueles sonhos que a gente carrega desde pequeno. Foi um momento muito especial na minha vida, e ainda tive a bênção de marcar o gol da vitória. Dividir o campo com o meu ídolo foi algo surreal. Sem dúvidas, é uma memória que vou levar comigo para sempre — celebrou.

Cristiano Ronaldo em jogo do Al-Nassr. (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

Agora, Matheus se prepara para sua segunda temporada na Arábia Saudita. O contrato do centroavante com o Al-Fateh é válido até o final de junho de 2028.