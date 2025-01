Griezmann se aproxima de feito histórico pelo Atlético de Madrid

Antoine Griezmann está próximo de atingir um feito histórico pelo Atlético de Madrid. Com 193 gols marcados até agora pelo clube, ele está a sete, número que estampa na sua camisa, de atingir a marca de 200 gols pela equipe. O francês já é o maior artilheiro da história dos Colchoneros.

Griezmann foi adquirido junto à Real Sociedad por 30 milhões de euros e superou o recorde de Luis Aragonés na sua segunda passagem pelo time de Madrid, tornando-se o maior artilheiro do clube. De todos os seus gols, apenas 15 foram de pênalti.



Reconhecido como um dos melhores jogadores da Europa, o francês teve uma carreira distinta tanto no Atlético quanto na seleção francesa. Apesar de ter se aposentado da seleção, sua influência no clube madrilenho permanece forte. Atualmente, ele desempenha um papel de liderança, preparando Julián Alvarez para assumir futuramente a liderança da equipe. A parceria entre Griezmann e Alvarez tem sido fundamental para o Atléti na temporada atual.



Apesar dos sucessos, incluindo títulos da Europa League e Supercopas da Espanha e da Europa, um grande título de liga ou da Champions League ainda é um objetivo para o camisa sete. Seu foco permanece em contribuir para mais conquistas coletivas antes de decidir sobre o próximo passo em sua carreira.

Futuro de Griezmann

Rumores indicam que seu futuro pode estar na Major League Soccer nos Estados Unidos, mas a temporada atual e possíveis títulos podem influenciar sua decisão de permanecer no Atlético de Madrid. O francês encerrou sua primeira passagem pelo clube para jogar em um dos maiores rivais, o Barcelona.